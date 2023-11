Mohammed Drihem

Dans le cadre des activités culturelles de l’Institut Français au Maroc au titre de la Saison 2023-24 ; les Villes de Fès, Marrakech, Casablanca et Rabat accueilleront : «Les Rendez-vous de la Philosophie» ; cette manifestation majeure de la programmation culturelle France-Maroc qu’organise l’Institut français du Maroc et ses partenaires du 7 au 11 novembre 2023.

Confiés à un double commissariat franco-marocain, Driss Ksikes et Jean-Baptiste Brenet, « les Rendez-vous de la Philosophie » s’articuleront autour de la thématique : Écrire le futur. Ce futur qui n’est plus ce qu’il était et qui semble parfois plus inquiétant, plus proche aussi comme si le temps s’accélérait, comme si demain c’était déjà maintenant. Comment penser ce futur ? Comment agir en responsabilité ?

Selon les organisateurs ; la philosophie a son mot à dire, que ce soit dans une approche métaphysique, éthique, écologique ou esthétique. Les Rendez-vous de la Philosophie aspirent donc cette année à réfléchir à cet espace de liberté entre le « déjà là » et le « pas encore » et à notre responsabilité pour continuer à écrire le futur sous toutes les formes possibles.

Conforté par le succès que cette nouvelle formule a rencontré dans les villes de Fès et Marrakech, l’Institut français du Maroc réitère l’expérience dans ces villes hautement symboliques pour la culture et la pensée arabo-musulmane, permettant à la manifestation de s’ancrer plus profondément au Maroc, et répondant ainsi à l’aspiration d’une jeunesse connectée et attentive aux nombreux défis écologiques, scientifiques et sociaux.

Conçus comme temps fort régional pour promouvoir la pensée classique et contemporaine, pour amplifier le débat d’idées, la pensée critique et ouvrir la réflexion sur l’espace afro-méditerranéen, les Rendez-vous de la Philosophie au Maroc accueilleront pendant une semaine une trentaine de philosophes français, marocains et de diverses autres nationalités.

Ils seront l’occasion de mettre en avant des coopérations multiples dans les secteurs éducatifs et universitaires. Par la même occasion ; la seconde édition de l’école doctorale de la pensée critique se tiendra à Fès où elle accueillera une trentaine de doctorants issus d’universités publiques et privées. En parallèle à Marrakech, une formation dédiée à la méthode et la pratique philosophique sera organisée à destination des professeurs marocains enseignant en classes de terminale.

Au programme de ces « Rendez-vous de la Philosophie » : La Ville de Fès accueillera du 7 au 9 novembre, une « Ecole de la pensée critique » pour les doctorants marocains ou résidants au Maroc, et Marrakech, une « Ecole de la philosophie », pour les enseignants marocains en humanités. Des conférences publiques seront programmées en marge des ateliers dans chacune des deux villes.

Les 08, 09 et 10 novembre, la Ville de Casablanca accueillera une programmation pour le jeune public ainsi qu’une série de conversations qui rassembleront philosophes, scientifiques et artistes. Et ; le 11 novembre, après une conférence en matinée à l’Académie du Royaume du Maroc, Rabat réunira pour une soirée de clôture une trentaine de philosophes qui proposeront des conférences toute la soirée, en français et en arabe sur le thème Ecrire le Futur.

Les Rendez-vous de la Philosophie ne pourraient exister sans le soutien de partenaires privés et publics qui œuvrent à la promotion du débat d’idées auprès du public que sont le Crédit du Maroc, l’Académie du Royaume du Maroc, le Ministère marocain de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports, l’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO), l’UNESCO, le Conseil de la Communauté Marocaine à l’Étranger, l’Agence Universitaire de la Francophonie, la Fondation du Roi Abdul-Aziz Al Saoud pour les Études Islamiques et les Sciences, le Conseil de la commune de Fès, le Théâtre Mohamed Zefzaf, l’Enseignement français au Maroc (EFM) avec notamment ; l’institution d’enseignement supérieur – HEM, le Centre Jacques Berque, la Faculté des sciences de Rabat, le département de philosophie de la faculté des lettres et des sciences humaines, Agdal-Rabat, l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah à Fès, la Faculté des lettres de sciences humaines de Marrakech, le pôle Vie Etudiante de l’Université Mohammed V, l’UFR de Philosophie de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et autres Mécènes et sponsors et Partenaires médias .