Programme d’Apprentissage Informatique. Un nouveau lot de tablettes aux établissements scolaires de la Province d’Ifrane

Par Mohammed Drihem

Tout récemment, la Direction Provinciale du Ministère de l’éducation nationale d’Ifrane a été au rendez-vous avec la cérémonie de remise d’un nouveau lot de tablettes aux établissements scolaires de la province d’Ifrane dans le cadre du programme d’Apprentissage Informatique.

Initié par Global Alliance for Africa (NGO) en partenariat avec l’Université Al Akhawayn, la Délégation provinciale du ministère de l’Éducation National d’Ifrane et l’association CITI ; le Programme d’Apprentissage Informatique est une initiative visant à renforcer les écoles primaires et secondaires de la région d’Ifrane.

Il a été lancé au cours de l’année académique 2021/2022 avec seulement trois établissements scolaires initialement pour s’étendre à quatre autres en 2022/2023 et arriver cette année scolaire 2023/2024 à inclure six établissements supplémentaires.

Selon ses initiateurs, ce programme a pour objectif de réduire la fracture numérique dans le domaine des TIC afin que les élèves moins favorisés puissent accéder à l’éducation informatique et améliorer leurs opportunités futures en matière d’éducation et d’emploi.

Les Ecoles bénéficiaires à ce jour de programme sont les Lycées Collégiaux respectifs Al Farabi d’Oued Ifrane Omar Ben Abdelaziz de Timahdite, Driss 1èr d’Azrou, Al Amal de Tizguite, Ben Sina de Sidi Al Makhfi ainsi que les écoles primaires de Qadi Ayad d’Azrou, Ain Lahnach de Tizguite, Salah Eddine Ayoubi de Sidi Al Makhfi, Bnou Battouta de Sidi Al Makhfi, Abdelkarim El Khattabi d’Azrou et le Centre communautaire d’Azrou en plus des écoles de Ras Jerri et Inbiaat Souk Sebt Jehjouh relevant de Meknès

Les Donations en Equipment concernant ce programme comptent un total de 264 tablettes avec claviers et étuis, des télévisions intelligentes, des armoires pour ranger les tablettes, des batteries et des chargeurs en plus d’un abonnement Internet à haut débit de deux années dans chacune des écoles partenaires.

Ateliers de formation

Dans le cadre de ce même programme, des ateliers de formation ont été organisés par l’Alliance Mondiale pour l’Afrique, l’Université Al Akhawayn et les instructeurs de l’Association CITI au profit des enseignants au niveau de chaque établissement pour « Susciter l’engagement des élèves en contexte d’apprentissage en ligne, cas pratique OneNote Class Notebook et Microsoft Forms »

Cette formation étalée sur une journée permet aux participants de s’initier aux applications OneNote Class Notebooks en explorant différentes utilisations pédagogiques en classe. L’objectif etant de développer les compétences nécessaires chez les participants afin de réussir une expérience d’apprentissage collaboratif en ligne, tout en utilisant l’application Office 365 – OneNote Class Notebook.

A la fin de la formation les participants seraient capables de Produire et organiser une classe avec OneNote class, de Conserver un contenu pédagogique dans un lieu unique pour chaque classe, de Créer et distribuer des devoirs aux élèves et recevoir leurs réponses, de Collaborer et fournir des rétroactions individualisées aux élèves en cas de besoin et d’Accéder enfin, aux blocs-notes à tout moment, en tout lieu

Cette formation est basée sur la pédagogie par l’action en associant théorie et exercices pratiques. Les participants auront l’occasion de travailler sur un projet pratique au cours de l’atelier. Elle s’articule principalement sur la pratique à travers l’apprentissage par projet, des séquences courtes sur les théories de l’apprentissage, la transposition didactique digital et les moyens de collaboration en ligne entre les enseignants et les élèves avec de nombreux exercices en situation.