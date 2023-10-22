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صمود الرواسي

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د.محمد بالدوان
اكتمل المشهد..
ولم نسمع غير دحرجة الكراسي
لم نشاهد..
بطولات ولم نر صمود الرواسي
شاهدنا..
شريطا صامتا حتى من الصورة خاليا
فشدنا الحنين..
إلى أفلام شارلي العسعاس
أحاط الستر نادي القوم أياما
كأنهم كانوا يُسِرّون
هتك غشاء حساس
سرعان ما خرج صغيرهم فقال:
اطمئنوا ..
نحن فقط نَهُمّ بإخراج نظام أساسي
سنرقيكم ونبقيكم
شامات بين الناس
كنا فقط نخشى عليكم
من العين والحسد والوسواس
سيصبح الدكتور أستاذا باحثا
وسيهتدي بإنجازه المواطنون
والرُيّاس
سنضع الرجل المناسب…
حتى أنه فصّل منصبا على مقاسي!
أبشروا ..
فلينسى كل منكم ما كان يقاسي
صدقنا صغيرهم وانتشينا من وعده
أحلى إحساس
إلى أن خرج كبيرهم صارخا: هنيئا لكم
بنظام المآسي.

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