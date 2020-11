LES MAROCAINS RESIDENTS A L’ETRANGER SE FELICITENT DE L’INTERVENTION PACIFIQUE DES FORCES ARMEES ROYALES DANS LA ZONE TAMPON D’EL GUERGARAT

Un collectif d’association Maroco-françaises a salué l’intervention salvatrice des Forces armées royales dans la zone tampon d’El Guergarat, menée dans le respect de la légalité internationale en vue de restaurer le trafic routier entre le Maroc et la Mauritanie.

Dans un communiqué conjoint, le collectif a exprimé son soutien ferme et inconditionnel à l’opération conduite par les FAR, en exécution des Hautes instructions du roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-major général des Forces armées royales, dans le respect de la légalité internationale et en veillant à la garantie de la sécurité des civils.

Dans ce communiqué ; le collectif d’associations maroco-françaises actives dans les départements français du 95, 78, 60, 27 et 76 se félicite de l’intervention ferme, pacifique et limitée, menée par les forces armées royales le 13 novembre courant, dans le strict respect de la légalité internationale, pour rétablir l’ordre, assurer la libre circulation des biens et des personnes et garantir leur sécurité dans la zone frontalière de Guergarat.

Il dénonce et condamne avec la plus grande fermeté les actes de banditisme perpétrés par les milices armées du « Polisario » qui sévissent à la frontière sud du Maroc, en transgression flagrante des résolutions N° 2412 et 2440 du conseil de sécurité de l’ONU, guidé par le seul dessein de troubler le processus politique d’autonomie élargie initié par le Maroc, de concert avec la communauté internationale, depuis 2007.

Avec la même fermeté, le collectif condamne les actes de vandalisme commis par des individus d’appartenance douteuse contre les représentations consulaires du Royaume en Espagne, et se réjouit de la réaction des autorités espagnoles qui ont su mettre fin et sanctionner ces faits de délinquance.

Le collectif des associations maroco-françaises a exprimé enfin, l’attachement indéfectible de ses membres à l’unité nationale du Maroc, à son intégrité territoriale, à ses symboles sacrés et à ses institutions, et à leur tête, la Monarchie Alaouite chérifienne en la personne de sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Les signataires de ce communiqué parvenu à la rédaction sont la Coordination Internationale d’autonomie du Sahara marocain, l’association des compétences maroco-françaises, la coordination des marocains de France, l’association culturelle marocaine de Normandie, Ensemble Ici et Ailleurs, l’Association culturelle ibn Battota, l’Association des ressortissants marocains pour le progrès et la culture, l’association de solidarité citoyenne Evreux et la Passerelle des cultures solidaires.

Mohammed Drihem