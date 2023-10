Coup de maître à Paris pour « Coup de Tampon »

Mohammed Mraizika

La projection, le 17 octobre à Paris, de l’excellent film de Rachid EL-OUALI « Coup de Tampon » a connu un formidable succès.

Plus de 200 spectateurs, un lieu prestigieux, la Mairie du 9e arrondissement de Paris, la présence de Mme le Maire, Delphine Bürkli, de Mme la Consule Générale du Maroc à Paris, Nada Bakkali, et de nombreuses personnalités du monde scientifique, artistique, culturel et associatif.

Rachid El-Ouali, brillant animateur de télévision, excellent acteur et comédien de théâtre et de cinéma, a trouvé avec ce long métrage un ton juste, un dialogue pertinent, des acteurs performants et des vues superbes. Les valeurs et les messages transmis par Rachid EL-OUALI à travers son film, font l’éloge de la fraternité, appellent à la concordance sociale et au dialogue culturel au-delà de toute considération religieuse, ethnique ou politique.

Ce cocktail de valeurs humaines et sociales supérieures a donné un film émouvant et intelligent qui décrit avec finesse une période centrale de l’histoire de l’immigration marocaine. Cette période qui commence dans les années 50 et 70 se poursuit de nos jours avec ses aléas, ses joies et sa tristesse …comme l’illustre parfaitement ce retour aux sources, à la terre natale, de Larbi qui souhaite être enterré auprès des siens et de son épouse.

Marc Samuel a donné au personnage de Motcho, avec son jeu tout en finesse, sincère et émouvant, dure et léger à la fois, sa lettre de noblesse.

Le personnage de Larbi a trouvé dans l’excellent acteur Hamid Zoughi une illustration parfaite d’émotion et de vérité…

C’est excellent travail artistique a reçu dès sa sortie le prix du meilleur scénario au festival d’Oujda..

La préparation et l’organisation de l’événement a donné à ce moment singulier d’émotion et d’histoire un cachet particulier. Elle est le fait de deux associations qui portent de sérieux projets scientifiques et culturels : L’A2G (Alliance Euro-marocaine) présidée par le dr Imad El-Hafidi, et ALMOHAGIR (

(Ingénierie de l’Art et de la Culture) présidée par dr M.Mraizika. Le précieux appui du Mme la Consule générale Nada Bakkali et celui de Mme le Maire D Bürkli, ont contribué à la réussite de cet important événement cinématographique.

Bon vent au « Coup de Tampon », à Rachid El-Ouli et à ses acteurs qui sont attendus dans des festivals internationaux et dans différentes villes, telles que Limoges, ville du Dr Hasnaa Tihadi dont la contribution à l’organisation de l’événement de Paris est précieuse et à saluer.

Que ceux qui n’ont pas eu l’avantage de voir le film de Rachid El-Ouali “Coup de Tampon” se rassurent, il sera projeté le 23 novembre de nouveau à Paris…

Par: Mohammed MRAIZIKA, historien, philosophe et écrivain