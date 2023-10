« Transformation des médias : une feuille de route pour l’avenir » Thème d’une conférence internationale à L’Université Al Akhawayn d’Ifrane

Par Mohammed Drihem

Vendredi 20 Octobre 2023 ; le Centre des Conférences de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane a été au rendez-vous avec la cérémonie d’ouverture des travaux de la conférence internationale sur la gestion des médias organisée du 19 au 21 octobre 2023 à Ifrane par

L’Association Académique Internationale de Gestion des Médias (IMMAA).

Placée sous le thème de : « La transformation des médias : une feuille de route pour l’avenir », cette conférence réunit un groupe diversifié de participants, comprenant des universitaires, des chercheurs, ainsi que des professionnels des médias, qui vont explorer et anticiper ; le temps d’un week-end ; l’avenir de la gestion des médias.

Le thème retenu pour cette conférence internationale reflète la nature dynamique et en constante évolution du paysage médiatique aujourd’hui.

Dans une déclaration au Journal ; Dr. Ilhem Allagui, professeur et directrice du département du journalisme et de la communication stratégique à l’Université Northwestern du Qatar et présidente de l’Association Académique Internationale de Gestion des Médias (IMMAA) a souligné que « le choix de l’Université Al Akhawayn pour la tenue de cette conférence est très important pour nous car c’est la première fois que l’association organise cet évènement dans un pays africain et on est très fière de ce partenariat avec l’Université Al Akhawayn et de sa contribution pour nous réunir ici à cet endroit à Ifrane afin d’échanger à propos des médias dont le thème principal est le future des médias et comment intégrer des innovations technologiques et c’est quoi l’impact sur la consommation et la production des médias .

Pour Dr Ilham Allagui, l’avenir des médias est entre les mains des consommateurs mais aussi ; des producteurs car il faut d’abord aider les consommateurs à identifier et à être conscients de la véracité du contenu de la désinformation qui inonde les réseaux sociaux et d’être critiques vis-à-vis de ce qu’ils consomment comme contenu et aussi, au niveau des producteurs de contenu ; il faut vraiment continuer à comprendre son audimat et ses audiences et produire un contenu de valeur en faisant très attention à la vérification des informations qu’on présente mais aussi , il faut soutenir tant que possible les medias qui ont ces jours ci des difficultés financières et essayer d’innover en terme de modèle et c’est ce que cette conférence essaye de discuter afin de voir quelles sont les façons d’innover dans les médias et on espère avoir des échanges productifs pour mettre à jour les connaissances du monde et aussi aider les médias à identifier de nouvelles avenues de production médiatique.

Au programme de cette conférence internationale qui se prolonge jusqu’au 21 octobre ; des débats et discussion autour des principales thématiques dont ; les modèles économiques innovants et la durabilité à l’ère numérique, l’intelligence artificielle et apprentissage automatique dans la gestion des médias, la data et analytics dans la prise de décisions et l’entrepreneuriat médiatique et start-ups.

Pour Dr. Bouziane Zaid, co-président de la conférence, cet évènement rassemble des experts et des leaders d’opinion de renommée mondiale qui partageront des recherches de pointe en matière de gestion des médias. « En tant qu’universitaire, j’avais l’habitude de voyager en Amérique du Nord, en Europe et en Asie pour accéder à ces connaissances. Maintenant ce savoir-faire et cette expertise sont là à Ifrane » avait-il ajouté

A souligner que cette conférence offre une plateforme unique pour le partage de connaissances, le réseautage et les discussions collaboratives. Les participants auront l’opportunité de dialoguer avec des leaders d’opinion, des experts et leurs pairs dans le domaine de la gestion des médias. Ils peuvent s’attendre à acquérir des perspectives précieuses sur les dernières tendances, les défis et les opportunités de l’industrie médiatique.