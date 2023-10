L’ASSOCIATION FORET MODELE D’IFRANE PROJETE LA RESTAURATION DE 25 HECTARES DE FORET ET 50 HECTARES DE PARCOURS PASTORAUX

Par Mohammed Drihem

Mercredi 18 Octobre 2023 ; le Centre des conférences d’Ifrane a abrité les travaux d’un atelier de démarrage du Projet intitulé : « restauration et réhabilitation des écosystèmes forestiers et pastoraux du Parc National d’Ifrane » initié par l’Association Foret Modèle d’Ifrane en Partenariat avec l’ANEF pour un montant d’environ 300.000,00 dhs Financé par l’International Climate Initiative (IKI).

Selon ses initiateurs, ce projet novateur vise à mettre en œuvre des actions concrètes pour restaurer et préserver les écosystèmes forestiers et pastoraux dans la région d’Ifrane conformément aux objectifs de l’Accord de Paris.

Plusieurs actions stratégiques ont été fixés pour ce projet et porte sur la Sensibilisation et la Concertation avec la communauté locale, le Renforcement des capacités des usagers, la mise en place d’une Ecole sylvicole et pastorale et l’Evaluation des effets de la restauration.

Plusieurs activités sont programmées pour réussir le projet et concerne les opérations de Reboisement et de Reprise des échecs, l’Amélioration pastorale au niveau des Agdal par Ensemencement et le suivi et accompagnement.

Dans ce cadre, l’association Foret Modèle d’Ifrane envisage la Restauration des parcours par ensemencement de 50 ha avec des Espèces locales de haute valeur pastorale et la Restauration des forêts avec le reboisement de 25 hectares de la forêt d’Azrou.