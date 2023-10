« LA NUIT D’ÉLOQUENCE » UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE ANNUEL DES ENCGistes DE SETTAT

Par Mohammed Drihem

Mercredi 25 Octobre 2023 prochain, le Centre Culturel de la Ville de Settat sera au rendez-vous avec l’organisation de « LA NUIT D’ÉLOQUENCE » prévue par le Club des Managers de Demain des étudiants de l’ENCG de Settat sous le thème de « la parole n’est pas une chose acquise, elle n’existe que pour être prise ».

Une soirée exceptionnelle organisée chaque année par le Club des Managers de Demain dans laquelle des orateurs issus de tous les Clubs de l’ENCG Settat, se défient pour faire vivre l’art oratoire, l’aptitude à s’exprimer avec aisance, la capacité d’émouvoir et de persuader des jurys de hauts calibres.

A noter que Club des Managers de Demain est Crée en 1997, comme étant un club qui se distingue au sein du monde du parascolaire par sa vocation professionnelle, et met en son cœur le développement du manager qui est en chacun de ses membres.

Pour ce faire le club comprend deux volets qui travaillent en étroite collaboration, l’un se consacre à l’organisation d’événements professionnels de grande envergure, l’autre s’intéresse à l’art du débat et développe les capacités oratoires de ces membres.

En chiffre, le Club des Managers de Demain a eu 70 participations aux évènements au niveau national, plus de 50 trophées et titres, plus de 600 invités par an et plus de 20 intervenants chaque année.

Pour Abir El Moussaoui ; Présidente du Club des Managers de Demain ; « la nuit d’éloquence est le premier événement de l’année qui réunit toute l’école avec un esprit de compétitivité sain pour choisir le meilleur orateur de l’année à propos de thématiques qui nous passionnent, parce que c’est une occasion de se faire entendre et de se montrer pour qui l’on est sans jugement ». Et d’ajouter que pour elle ; l’art de l’éloquence est primordial pour assurer un bon travail en tant que bon manager, il faut s’en servir pour savoir gérer son équipe et la motiver, jouer avec les mots pour être subtilement convaincant et persuasif.

Abir El Moussaoui conseille les futures managers en les invitant à rester authentique, de ne pas laisser la pression et le stress de l’ENCG changer qui ils sont.

Depuis sa création en 1994, l’école nationale du commerce et de gestion de Settat (ENCGS) détient légitimement le trône du pôle d’excellence dans l’enseignement de commerce et de gestion au Maroc. ENCG SETTAT entre autres grandes écoles nationales est berceau de l’élite nationale, des étudiants qui sont minutieusement sélectionnés parmi les meilleurs à l’échelle nationale et africaine.