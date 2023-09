LA POPULATION DE LA PROVINCE ADHERE A LA CAMPAGNE DE SOLIDARITE AVEC LES SINISTRES DU SEISME D’EL HAOUZ

Par Mohammed Drihem

A l’instar de la communauté nationale et internationale ; les populations des villes et villages de la province d’Ifrane et particulièrement les jeunes – filles et garçons – de cette province se sont mobilisés corps et âmes pour répondre illico presto aux appels aux dons qui ont envahit les réseaux sociaux en vue de venir en aide aux victimes du séisme qui a frappé nôtre Pays. Plusieurs tonnes de denrées alimentaires, de vêtements chauds et de couvertures ont été collectés et acheminés par les jeunes de la province vers les zones sinistrées et particulièrement vers la province d’El Haouz la plus touchée par cette catastrophe naturelle et qui a enregistré le plus grand nombre de décès et autant de blessés.

A noter qu’au lendemain du drame de la nuit cauchemardesque du Vendredi 08 septembre causé par le séisme qui a frappé fort dans notre pays et particulièrement dans les provinces de Marrakech, Chichaoua, Azilal et surtout dans la Province d’El Haouz où il laissé des centaines de cadavres et autant voir plus de blessés ; les premiers appels aux dons ont envahi les réseaux sociaux mobilisant ainsi Associations, société civile et influenceurs qui n’ont aménagé aucun effort pour acheminer des denrées alimentaires, des vêtements chauds et des couverture et tentes dans les zones sinistrées les plus affectées bien que beaucoup de villages sont toujours, au moment où nous mettons en ligne, sont complétement isolés au cœurs des hautes montagnes du haut Atlas voire inaccessibles.

Des appels auxquels les Marocains des quatre coins du Royaume et des pays frères et amis ont répondu massivement en apportant des tonnes d’alimentation (laits, pains, eaux, Huile, farine, boîtes de sardines, biscuits…etc.) mais aussi des matelas, couvertures, médicaments et vêtements chauds entre autres produits et matériel vitaux pour la vie surtout en montagne à l’approche des journées du grand froid. Les vidéos émouvantes sur la toile montrent la générosité sans limite des Marocains.

Des caravanes humanitaires formées par des centaines de voitures de particuliers, camions, motos ainsi que des remorques ont envahi les routes en direction des zones sinistrées.