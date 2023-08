Tourisme durable dans la Province de Boulmane :

Localisation et signalisation des sentiers de Randonnées touristiques objet d’une formation à Ait Ali Youssef

Par Mohammed Drihem

Dans le cadre de la mise en application des recommandations issues du premier forum de l’écotourisme organisé dans la commune territoriale d’Ouled Ali Youssef relevant de la Province de Boulmane au cours du mois de juillet écoulé, l’Association Provinciale pour le Développement du Tourisme Durable de la Province de Boulmane , en partenariat avec l’Association Targa pour le Développement et l’Environnement et l’Association Marocaine pour le Développement du Tourisme Durable, organise plusieurs ateliers de formation du dimanche 17 au 24 septembre 2023 à Ait Ali Youssef, au profit des guides touristiques des espaces naturels locaux et aux membres de l’association touristique et des coopératives de la région.

Cette session de formation comprend un atelier sur les premiers soins de secours, un atelier sur la charte d’éthique du guide touristique des espaces naturels et montagnards, des sorties de terrain pour localiser et Baliser des circuits de randonnées touristiques du terroir de la communauté et la réalisation d’un inventaire des produits locaux à haute valeur ajoutée tels que l’artisanat traditionnel, l’apiculture et la production de miel, l’élevage de lapins, la gastronomie locale, les arbres fruitiers et les légumes naturels, en plus des attractions touristiques, des sources naturelles, des grottes, des vallées et des sommets, les coutumes et traditions, ainsi que la vie nomade de la région dont regorge la collectivité territoriale d’Ait Ali Youssef.

Participeront à l’animation et à l’encadrement de ces ateliers : Elias Ben Daghbash, président de l’Organisation nationale de secours et d’intervention rapide à Missour, des experts en tourisme de montagne de l’Association marocaine pour le développement du tourisme durable, un représentant de l’Association Targa pour le développement et l’environnement et un représentant l’Agence Nationale des Eaux et Forêts.