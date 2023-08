TOUT EST BIEN QUI FINIT BIEN ET LE 5ème FESTIVAL D’IFRANE A BEL ET BIEN PRIS FIN EN APOTHEOSE

Par Mohammed Drihem

Après Yamna, Hajib, Oumguil, Haddou Aarab, Mimoun ou Rahou, H.Kayne et Distinct entre autres artistes qui ont fait vibrer la place de la Couronne du Centre-ville d’Ifrane qui a accueilli près de 80.000 spectateurs venus de toutes les villes et villages du Royaume voire de l’étranger pour chanter et danser avec ces stars de la chanson populaire marocaine applaudies chaleureusement vendredi 18 août dernier lors de la première soirée d’ouverture de la 5ème édition du Festival international d’Ifrane ; tout ce beau monde a été convié à vivre la cinquième soirée de clôture de ce grand évènement qui vient de gagner ses lettres de noblesse organisée Mardi 22 Aout 2023.

Cette grande vague humaine qui a pris d’assaut la place de la Couronne lors de cette soirée de clôture présidée par le Gouverneur d’Ifrane Abdelhamid El Mazid ; a été au rendez-vous avec une soirée en majorité amazighe et 100% marocaine et locale animée par les artistes amazigh Moussa Atlas et Fatih de Ain Leuh, Oussidi et Korda en plus du Rappeur local Biik Shiyouden.

A signaler aussi que ce festival très bien réussi à tous les niveaux a été une opportunité pour se positionner parmi les pôles d’attraction du tourisme écologique, de réflexion et de concentration sportive, et ce à travers l’organisation d’une conférence nationale dédiée à la foret où le département des Eaux et Forêts, la direction du Parc national et le tissu associatif de la ville d’Ifrane et de toute sa province ont pris part pour débattre de la nécessité de conservation de cette richesse forestière d’Ifrane considérée comme patrimoine national thème du festival.

Par ailleurs, il y a lieu de souligner que les produits du terroir et de l’artisanat local lors de cette édition ont été bien au rendez-vous puisque les deux nouvelles salles d’expositions de la ville ont été transformée le temps d’une semaine en de vraies galeries d’art local où une vingtaine de coopératives de la Province d’Ifrane ont exposé leurs produits et leurs savoir faire.

Aussi, cette nouvelle édition du Festival international d’Ifrane a été marqué par l’organisation d’une série de compétitions sportives de badminton, de tir au vol, de courses a pied, de Volley Ball, de Basket Balle, de Mini foot