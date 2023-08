Clôture à Ain Leuh de la 22ème Edition du Festival national d’Ahidous

Par Mohammed Drihem



Tout est bien qui finit bien et la 22ème édition Festival national d’Ahidous, organisé du 04 au 06 Aout 2023 par le ministère de la jeunesse, de la culture et de la communication et l’Association Taimat pour les arts de l’Atlas a bel et bien pris fin, dimanche 06 Aout dernier à Ain Leuh.

Une quinzaine de troupes de l’art d’Ahidouss représentant des associations venant de plusieurs villes du Royaume dont Guercif, Meknès, Khenifra, Taoujtate, Midelt, Taza, Guigou, Sefrou, Figuig et Ifrane se sont produits sur la scène lors de la soirée de clôture de ce festival, initié sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.

A souligner que la deuxième journée de ce festival a été marquée par l’organisation d’une soirée artistique animée par 14 groupes de l’art d’ahidouss représentant les villes de Taza, Khemisset, El Hajeb, Khenifra, Sefrou, Zagora, Boulmane et Ifrane.

A rappeler aussi que la cérémonie d’ouverture de cette nouvelle édition du Festival d’Ahidouss présidée a Ainleuh vendredi renier par le Gouverneur d’Ifrane Abdelhamid El Mazid ; a été marqué par un virant hommage rendu a une chanteuse et poétesse et trois artistes de la culture amazigh.