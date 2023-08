L’ENCG DE KENITRA FETE EN APOTHEOSE SES LAUREATS AU TITRE DE L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2022-23

Par Drihem Mohammed



Vendredi 04 Aout 2023 dernier ; l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Kenitra (ENCGK) a fêté ses Lauréats (tes) de la 14ème Promotion de son cycle normal et la 10ème promotion du cycle des Masters (2023) et ce, en organisant une grande cérémonie de remise des Diplômes aux lauréats (tes) de toutes les filières.

Dans son allocution d’ouverture prononcée lors de cette cérémonie de remise des Diplômes, Omar Taouab Directeur de l’ENCGK a souligné que cette dernière a enregistré cette année universitaire la sortie de 616 lauréats et lauréates repartis sur les différentes filières que connait l’école aussi bien au niveau du cycle normal qui a enregistré 101 lauréats(tes) en Audit et Control de Gestion , 242 en Gestion Financière et Comptable, 57 en Marketing et Action Commerciale et 47 lauréats (tes) en Commerce International qu’au niveau du cycle des Master avec ses 47 masters en Finance, Audit et Control de Gestion, 46 Masters en Management des Organisations financières et Bancaires, 30 Masters en Marketing et Commerce International et enfin 45 Masters en Management des réseaux Logistiques.

Pour Omar Taouab, l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion qui a été inaugurée à Kenitra par S.M. Le Roi Mohammed VI que Dieu le Preserve le 13 Octobre 2008 est fière de fêter en ce jour faste ses différents lauréats de la promotion 2023 qui se sont montrés studieux et disciplinés le long de leurs parcours universitaires au sein de leur Ecole Nationale qu’ils honorent aujourd’hui avec leurs bons résultats

Cette cérémonie de remise des diplômes a été marqué notamment par une allocution du Président de l’Université Ibnou Tofail de Kenitra qui a brossé un large éventail sur les résultats honorables et les réalisations enregistrés par les différentes Facultés et grandes écoles relevant de cette Université et celle de la présidente de l’association des étudiants de l’ENCGK.

Après la remises des Diplômes, les lauréats (tes) et leurs parents présents a cet évènement ont été conviés à une soirée artistique couronnée par des feux artificiels en guise de clôture de cette cérémonie.