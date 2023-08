40 troupes artistiques de l’art d‘Ahidouss se donnent rendez-vous au 22ème Festival d’Ahidouss de Ain Leuh

Par Mohammed Drihem

Vendredi 04 Août 2023 prochain la localité de Ainleuh relevant de la Province d’Ifrane au cœur du Parc National d’Ifrane sera au rendez-vous avec la cérémonie d’ouverture officielle de la 22ème édition du Festival National d’Ahidouss.

Organisée par le Ministère de la jeunesse, la Culture et de l’information – Département de la Culture – en partenariat avec l.Association Taymate des Arts de l’Atlas et le concours du Conseil Régional de Fès-Meknès ; cette nouvelle édition sera marquée par la participation d’une quarantaine de troupes de l’art Ahidouss représentant une quinzaine de provinces du Royaume que sont celles d’Ifrane (08 troupes), Khenifra (05 troupes), El Hajeb et Taza (03 troupes chacune), Figuig, Boulmane et Meknès ( 02 troupes chacune) et enfin Tinghir, Midelt, Beni Mellal, Guerssif, Zagora et Fès avec une troupe chacune.

La cérémonie d’ouverture de cette 22ème édition du Festival d’Ahidouss de Ain Leuh sera marquée notamment par un grand hommage qui sera rendu à d’éminents poètes et artistes amazigh de renom à connaitre : Zahra Srija, Hammou Oulghazi Boufri, Houcine Maghraoui et Hamid Oulhasni.