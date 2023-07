IMILCHIL : DEUX TABLES RONDES POUR UN PROJET DE PLATEFORME ASSOCIATIVE : MIGRATION ET SOLIDARITÉ AVEC LE MAROC

Par Mohammed Drihem

Dans le cadre du festival des Marocains du Monde d’Imilchil, organisé du 11 au 14 Aout 2023 à Imilchil par l’Association Akhiam pour le Développement économique et social d’Imilchil et l’Association Solidarité Echange Nord Sud (SENS) de Bordeaux en partenariat avec le Conseil de la Communauté des Marocains à l’Etranger (CCME), la Fondation Hassan II pour les Marocains Résidant à l’Etranger (FH2MRE), le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger, le Centre Régional d’investissement de la Région Draa Tafilalet (CRI) et ACALINO ; deux tables rondes dédiées à la mise en place de la Plateforme des associations « Migration et solidarité avec le Maroc » sont prévues au programme pour le 12 août 2023 avec comme objectif de rassembler les acteurs engagés dans le développement solidaire avec le Maroc, afin de définir les objectifs et les missions de la Plateforme, ainsi que les actions concrètes à mettre en place pour assurer une coordination efficace des actions en faveur du développement du Maroc et de la solidarité avec le pays.

Au cours de ces tables rondes de travail, les participants a cette 5ème édition du Festival des Marocains du Monde d’Imilchil aborderont les sujets visant à « Définir les objectifs et missions de la Plateforme pour assurer une coordination efficace des actions en faveur du développement du Maroc et de la solidarité avec le pays », à « Établir un plan d’action concret pour renforcer les liens avec les Régions, Collectivités et localités en Europe, en favorisant une approche réciproque et gagnant/gagnant », à « Discuter des stratégies de promotion des opportunités d’investissement dans une perspective de coopération décentralisée et de jumelage entre les collectivités marocaines et européennes. Et à Mettre en place enfin ; des mécanismes de suivi et d’évaluation pour assurer l’efficacité des actions entreprises par la Plateforme.

Selon les organisateurs de ces deux tables rondes ; un temps de travail sera dédié au partage des idées, des expertises et des expériences, dans le but de construire ensemble un réseau solide et engagé au service du développement du Maroc et de l’amitié entre l’Europe et le Maroc. Il s’agit au fait d’une Première Table ronde autour de la thématique de « Quelle place des MDM dans les politiques de développement locale au Maroc ? » qui sera animée Driss El Yazami, les collectivités locales du Maroc et la plateforme Migration et solidarité avec le Maroc. La seconde table ronde consacrée aux « politiques européennes actuelles sur les migrations : que penses les MDM ? » et qui sera animé par FORIM, la coopération décentralisée et la plateforme Migration et solidarité avec le Maroc

A rappeler que les conclusions du séminaire, organisé par le CCME et l’ARM à Rabat le 9 mars 2023, ont été pertinentes au regard des débats et interventions riches et variés des participants et que depuis de nombreuses décennies, les Marocains du Monde (MDM) ont démontré leur immense potentiel d’investissement dans les domaines de l’action sociale et économique. En plus des transferts d’argent, qui atteignent des niveaux record chaque année et contribuent de manière croissante au PIB national, les MDM partagent également leur expertise et leur savoir-faire, tout en créant des liens d’amitié et de sympathie très forts avec le Maroc.

Toutefois ; l’absence d’un cadre juridique et d’une instance spécifiquement dédiée aux Marocains du Monde (MDM) dans les régions à des conséquences préjudiciables sur l’efficacité des actions et l’engagement des MDM dans leurs territoires d’attachement.

Aussi précise-t-on, La solidarité envers les populations locales transcende les clivages politiques et les sensibilités idéologiques. La lutte contre les injustices est le moteur essentiel aux actions menées dans l’éducation, la protection de l’enfance, la lutte contre la pauvreté, la santé, l’eau et l’assainissement, l’économie sociale et solidaire, les infrastructures, et bien d’autres encore.

Portées par un esprit d’abnégation, d’ouverture et d’empathie, les associations des Marocains du Monde (MDM) engagées dans le développement solidaire avec le Maroc lancent un appel à la création d’une plateforme informelle intitulée « Migration et solidarité avec le Maroc ».

Cette initiative vise à suivre les conclusions du séminaire de Rabat, à participer à la définition du rôle des MDM dans les régions et à renforcer les structures existantes des MDM dans cette nouvelle dynamique qui s’amorce pour tisser de nouveaux liens avec le Maroc.

Si le rôle des MDM dans le développement local dans les pays de résidence n’est plus à démontrer ; la montée inquiétante des racismes et des discriminations, exige de nos structures le renforcement des liens avec les Régions, Collectivité et localité en Europe.

Promouvoir les opportunités d’action et d’investissement doit se faire dans une logique de réciprocité et dans un esprit gagnant/gagnant. Créer les conditions nécessaires à l’émergence de coopérations décentralisées et de jumelages entre les collectivités marocaines ne peut que renforcer l’amitié entre l’Europe et le Maroc, tout en permettant aux élus locaux d’accroître leurs compétences.