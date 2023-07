IMILCHIL : FESTIVAL DES MAROCAINS DU MONDE UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Par Mohammed Drihem

L’Association Akhiam pour le Développement économique et social D’Imilchil en collaboration avec l’Association Solidarité Echange Nord Sud (SENS) de Bordeaux en France et leurs partenaires nationaux et étrangers organisent la 5ème édition du Festival des Marocains du Monde d’Imilchil du 11 au 14 Août 2023 prochain.

Initiée en partenariat avec le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), la Fondation Hassan II pour les Marocains Résidant à l’Etranger (FH2MRE), la Province de Midelt, les Conseils Régional, Provincial et communal et le Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations (FORIM) avec le Collectif des Organisations de Solidarité Internationale Issues des Migrations (COSIM Nouvelle Aquitaine) ; cette nouvelle édition du Festival des Marocains du Monde d’Imilchil ; cette Localité nichée au cœur des montagnes du Haut Atlas Oriental ; connaitra plus d’une activité programmées par les organisateurs pour permettre aux visiteurs de mieux connaitre les richesses culturelles, naturelles, architecturales et patrimoniale de cette Région considérée comme étant le fief des Ait Hdiddou qui sont une grande tribu berbère située dans le Haut-Atlas Oriental, au Maroc, et appartenant à la confédération des Aït Yafelman qui auraient atteint le massif du Haut Atlas à l’époque de l’expansion almoravide au XIᵉ siècle pour se fixer dans la vallée du haut Dadès depuis neuf siècles.

Ainsi donc, les marocains du monde participants à cet évènement aux côtés d’une cinquantaine de marocains résidents auront l’occasion de visiter le projet Eau Potable financé par SENS, les lacs d’Isli et Tislite avec des activités Sportif en VTT, animations et détente avec une Déjeuner au bord du petit lac de Tislite où ils auront le plaisir de vivre aux rythmes des chants et des danses de la montagne amazigh avec la Cérémonie de Mariage traditionnelle.

Par ailleurs, les Marocains festivaliers d’Ici et d’ailleurs participeront à une Table Ronde consacrée à la thématique du « Rôle des Marocains Résidents à l’Etranger dans le développement local » de leurs territoires d’origine respectifs et suivront avec intérêt des Témoignages des acteurs associatifs MRE et FORIM suivi de remise de Matériels aux jeunes entrepreneurs de la Région d’Imilchil par COSIM.

Aussi, les participants à ce festival seront inviter à participer à une excursion pour aller visiter la grotte AKHIAM avec sa Cascade, ses Stalagmites Stalactites et sont pont naturelle. Suivie d’une visite des projets associatifs dont notamment et entre autres : le Projet de la coopérative du Jus et vinaigre de pomme.