Objet d’une table-ronde et un atelier à El Hajeb

Par Mohammed Drihem

Dans le cadre du programme : « Autonomisation économique et sociale des jeunes et des femmes défavorisés sur la province d’EL HAJEB » mis en œuvre par l’ONG CARE-Maroc soutenu par la Fondation DROSOS, L’association El Hajeb Mobadara en coordination avec l’ONG CARE-Maroc a organisé mercredi 03 Aout dernier ; un Atelier de présentation de l’expérience du dit programme « Autonomisation économique et sociale des jeunes défavorisés sur la province d’El Hajeb » et une Table ronde autour de la thématique de : « L’accès des coopératives au financement : quelles opportunités et quels obstacles ? » et ce, au siège de la plateforme des jeunes de la Province EL HAJEB.

Selon ses initiateurs ; Ce projet vise à améliorer l’insertion professionnelle des jeunes vulnérables à travers un programme promouvant l’autonomisation socioéconomique, notamment celle des jeunes femmes. Il a touché plus de 900 bénéficiaires répartis sur les 4 provinces d’intervention à connaitre : EL Hajeb, Beni-Mellal, Guercif et Sidi Slimane, dont 250 participantes issues de la Province d’El Hajeb, et a permis la création de plus de 300 activités génératrices de revenus (AGR) et 23 coopératives dont 6 à El Hajeb.

Après les allocutions d’ouverture protocolaires de cet évènement, l’Assistance a suivi avec intérêt les différentes communications programmées pour la journée portant sur la présentation CARE Maroc avec ces objectifs, ces résultats et sa méthodologie d’intervention et son intervention à la Table ronde sur « les barrières d’accès des femmes à l’entrepreneuriat » suivie par l’Intervention de HADDAD Mohamed de la plateforme provinciale des jeunes d’El Hajeb qui a abordé le sujet de « l’Appui à l’entrepreneuriat féminin en milieu rural : quels dispositifs de financement ? » .

Cette rencontre a été marquée notamment par la présentation Témoignages dont ceux de deux bénéficiaires sur le développement personnel et le retour d’expérience ; d’un homme champion (époux d’une bénéficiaire) et de coopératives ayant déjà bénéficié d’un financement et sur le rôle de ce dernier pour leur développement.

Aussi, une exposition des coopératives, d’AGR et d’auto-entrepreneur a été organisée dans des stands durant toute la journée avec la participation de deux Coopératives Sidi Slimane (4 représentantes) ; deux coopératives de Beni Mellal (2 représentantes) ; Six coopératives El Hajeb (12 représentantes) et une coopérative d’artisans de Guercif (2 représentantes).

Pour Khadija Zahraoui, cheffe de projets de l’ONG CARE Maroc ; ce programme d’« Autonomisation économique et sociale des jeunes et des femmes défavorisés sur la province d’EL HAJEB » c soutenu par la Fondation DROSOS, vise l’amélioration des conditions de vie et de travail des femmes et des jeunes du milieu rural à travers l’entrepreneuriat et à travers la méthodologie des Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit (AVEC) qu’on met en place.

L’objectif de cette rencontre d’aujourd’hui avait-il ajouté c’est de rencontrer les acteurs institutionnels qui œuvrent sur El Hajeb pour leur présenter justement l’expérience de notre projet, qu’est-ce qu’il a permis, quelles sont les leçons apprises et pour déterminer ce qu’on peut développer ensemble dans l’avenir et aussi, rencontrer les femmes bénéficiaires de ce programme pour échanger sur les pistes de convergence avec les autre acteurs afin d’intégrer les bénéficiaires de ce projet dans leurs programmes respectifs .

Quant à Mohammed Haddad Secrétaire général de l’Association El Hajeb mobadara; Gestionnaire de la Plateforme des jeunes d’El Hajeb ; c’est là un atelier national de capitalisation et présentation des résultats d’un projet innovateur en matière d’autonomisation économique et sociale des jeunes et des femmes.

Pour nous en tant que plateforme, avait-il précisé, l’objectif c’est d’essayer d’animer l’écosystème en matière d’inclusion économique des catégories défavorisées sachant que la mission de la plateforme est axée sur trois axes à savoir : L’amélioration de l’employabilité des jeunes et des femmes, l’appui à l’économie sociale et solidaire cet axe ou s’organise cette rencontre et enfin, l’appui à l’entreprenariat des jeunes et des femmes dont le programme d’appui à l’entreprenariat féminine qui va être présenté aujourd’hui comme méthodologie.

Dans son témoignage ; Jihane Ben Hammou d’AVEC Nissae Taghzout de la province de Beni Mellal avait souligné que le prêt d’AVEC lui a permis d’agrandir son projet d’élevage de mouton, ce qui représente pour elle ; une source de reconnaissance et lui a donné confiance en elle ainsi qu’une plus grande estime personnelle.

« Je rêvais de créer une association dans mon douar pour faire entendre la voix de ses habitants et les faire sortir de leur isolement ; disait Hanane Oumalich d’AVEC Ahl El Khir de Douar El Hamri dans la province d’El Hajeb. Avec l’accompagnement de CARE-Maroc ; mon rêve s’est réalisé. J’ai pu mobiliser toutes les femmes de mon groupe d’épargne et celui du village voisin, aussi que les jeunes afin de plaider pour que les femmes aient un meilleur accès aux ressources et aux intrants de production et un meilleur contrôle sur ceux-ci, leur permettant d’augmenter leur productivité et leurs revenus, et d’accroître leurs possibilités d’emploi, aussi pour la protection de l’environnement, le droit des enfants à l’éducation préscolaire a-t-elle précisé avant d’ajouter : « Ma vie a vraiment changé, ma famille et mon entourage l’ont bien remarqué, j’ai pris confiance en moi, je suis devenue autonome, je me sens épanouie et aussi ; responsable de ma communauté que je défens aujourd’hui à toutes les occasions .

A noter enfin d’un bilan consistant de ce programme d’Autonomisation économique et sociale des jeunes et des femmes défavorisés a été présenté lors de cette rencontre et compte : 55 AVEC crées dont plus de 11 à El Hajeb et dont les membre sont à 38% âgés de moins de 30 ans et à 50% âgés entre 30 et 45 ans, 1082 participantes dans le projet et les AVEC comptent plus de 90% de membres femmes, 300 AGR déjà formées dont 100 ont été créées dans la province d’El Hajeb, plusieurs Institutions d’Appui au Commerce (IAC) et Organisation de la Société Civile (OSC) inscrites dans le cadre de partenariats avec CARE Maroc sur différents projets, plus de 400 femmes ont bénéficiés des sessions d’alphabétisation et 23 Coopératives et autoentrepreneurs crées dans divers secteurs d’activités.