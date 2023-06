Découverte de l’univers céleste L’université Al Akhawayn organise la 11ème édition du « festival d’astronomie d’Ifrane »

Par Mohammed Drihem

Sou le thème : « Les instruments astronomiques » ; l’Université Al Akhawayn d’Ifrane organise la 11ème Edition de son Festival de l’Astronomie d’Ifrane du 21 au 27 juin 2023 à Ifrane.

Cette nouvelle édition du Festival d’astronomie d’Ifrane connaît la participation de plusieurs scientifiques marocains et étrangers venus de divers horizons pour échanger sur plusieurs sujets liés à l’astronomie et en particulier ceux liés aux instruments astronomiques et leurs évolutions.

Ce festival est une manifestation populaire et scientifique annuelle qui réunit le grand public, les curieux et les passionnés de l’astronomie, ainsi que des astronomes professionnels et amateurs. Initié par le Club d’Astronomie de l’Université Al Akhawayn, le festival se veut une plateforme pour les jeunes où la culture scientifique est une source de divertissement, d’enrichissement et de découverte.

Pour cette année ; le festival comprend plusieurs événements riches variés destinés au grand public, tels que des conférences passionnantes animées par des experts dans ce domaine. Ces sessions plongeront dans le domaine des instruments astronomiques, explorant leur évolution, leur importance et leur contribution à notre compréhension de l’univers.

L’un des moments forts de cet événement exceptionnel est le concours de prise de parole en public spécialement conçu pour les jeunes esprits âgés de 10 à 22 ans. Ce concours offre une plateforme aux jeunes pour présenter leur passion et leurs connaissances sur les sciences de l’espace. Des activités spéciales sont également prévues pour les enfants, leur permettant de découvrir l’astronomie à travers des ateliers encadrés en astronomie, des expositions, des observations au télescope et la découverte du ciel nocturne à travers le planétarium.

Lors de cette édition, l’université Al Akhawayn accueillera l’école d’été régionale méditerranéenne des STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) en astronomie. Des chercheurs et des éducateurs éminents partageront des techniques novatrices pour enseigner l’astronomie en intégrant les STEAMs.

Ce festival est aussi l’occasion de rendre hommage à des astronomes marocains, des associations, et des clubs d’astronomie pour leurs contributions scientifiques et culturelles dans le domaine de l’astronomie, ainsi que pour reconnaître leurs efforts dans la diffusion de cette science au Maroc.

A propos du club d’astronomie

de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane

Le Club d’astronomie de l’Université al Akhawayn est un club d’étudiants qui a pour objectif d’introduire l’astronomie comme domaine scientifique au niveau régional. Ces membres organisent plusieurs conférences, présentations, ateliers et sessions d’observation du ciel, grâce au télescope. Par ailleurs, le club participe à plusieurs activités internationales et à des projets dans la région du Moyen Atlas et dans l’ensemble du Royaume. Les membres du club ont réussi à découvrir plusieurs astéroïdes durant maintes éditions de la campagne de l’IASC (International Asteroid Search Campaign), et ont contribué au projet de construction du premier observatoire robotique au Maroc.