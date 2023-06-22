قَسَما.. أبناؤنا برسْمٍ في الجباه يُولدون

رمضان مصباح

ليست معارضةً للنشيد الوطني الجزائري ،الذي شحنه الرئيس الجزائري ،أخيرا، ببعض من عنفوانه القديم ؛حيث يتوعد الشاعر مفدي زكريا فرنسا ،وبالاسم.

طبعا فرنسا اليوم لم يعجبها هذا من الرئيس .

لكن بدا لي أن وراء الأكمة ما وراءها؛ خصوصا وقد استعدى علينا الرئيس ،اياه، روسيا ،بقضها وقضيضها.

بدت لي « يافرنسا » في النشيد ،لا تعني ما تعنيه في الظاهر؛اذ لايوجد ما يوجب هذا اليوم ؛كما ردت وزيرة الخارجية الفرنسية.

ومهما يكن القصد فهذا نشيدنا ،نرابط به في صحرائنا ؛مُعزِّزا للنشيد الوطني ،ولقسم المسيرة.

ما أسرع ما يجدنا من يبحث عنا.

قسما بالحورياتْ في المسيراتْ = صوبَ الصحراء ؛والطائراتِ الراجماتْ

انَّا هنا خلف المُفدى ،والبنودُ خافقاتْ = وحْدويون يزأرون ،واللبؤاتْ صحراوياتْ

نحن هنا ،نحن النخيلْ في الرُبُوات = الصحراء صحراؤنا ،لها الوفاءُ والنماءْ

قَسَمًا …قسما…قسما

نحن رعدٌ اذا نوى الشَّرَّ العدى = والبرقُ صَعْق ، مهما يكونُ المدى

ان التاريخَ بعضًا من جنودنا = وقدْ عرفتُم بأسه ،لديكُم وهُنا

فلعْلِع يارصاص فقدْ حَقَّ القِصاصْ = الصحراء صحراؤنا ،لها الوفاء والنماء

قسما …قسما…قسما

يا جزائِرْ كم أفهَمْنا حتى للصِّغار = فكيفَ لم يفهم كبارُك حقَّ الجوار

قد أسأتم فخُذوا مِنَّا الجَواب = وقد مضى يوم كُنا قيْدَ الحوار

اليوم ها هنا ،خِطابنا هو الخطابْ = الصحراء صحراؤنا لها الوفاء والنماء

قسما…قسما…قسما..

صفوفنا صخورٌ في سفوح الأطلسِ = وفي العُلا نسورنا رجْم للنُّكَّسِ

أبطالنا ليوثٌ من سلالةِ المخازن = ويومَ قلنا للرِّمال سامِحي وسايسي

يشْهد لنا التاريخُ، وان كرِهتم ،أنَّها = الصحراء صحراؤنا، لها الوفاء والنماء

قسما …قسما…قسما

أبناؤنا بِرسْمٍ في الجِباه يولدون = صحراؤنا وطننا ، فكيفَ تحكمون؟

حتى قبل الصُّراخ تعالى منهم القسَمْ= وقبل الحليبِ، حرف الفِداء يرضَعون

فهل نساؤكُم قد يلدن مثل هؤلاء ؟ = وقولَهم: صحراؤنا لها الوفاء والنماء

قسما… قسما…قسما…

مستفركي:21يونيه2023