Un match de foot avec un peu de politique

Dans deux jours se jouera un match de football de l’équipe nationale marocaine contre celle d’Algérie. Ce n’est qu’un match de foot qui doit sceller les liens de respect, de famille, de fraternité, de bon voisinage entre deux peuples que rien ne sépare, en dehors d’une petite ligne sur une carte. Et pourtant ! Cette maudite ligne noire a fait de deux peuples que rien ne divise, ni la langue, ni les traditions, ni les liens de familles, ni ceux de voisinage, une ligne d’animosité, de haine et de guerres. Le foot est un jeu, cela est sans conteste vrai au sens le plus étroit du terme et pour les simples d’esprit qui soutiennent l’idée comme telle.

Mais derrière le jeu, il y a des enjeux.

Comme les Marocains de toutes les conditions aiment leur pays , soutiennent la politique de leur roi et de leur gouvernement en ce qui concerne son intégrité territoriale et par conséquent la marocanité de leur Sahara, les Algériens, en dehors de quelques esprits supposés affranchis et exilés dans des pays étrangers, aiment leur pays et soutiennent la politique de leur président et de leur gouvernement. Dites donc à un Algérien ce qu’il pense du Sahara marocain et du Polisario et vous allez voir ce qu’il va dégueuler devant vous et avec les mots les plus durs et les plus crus.

Je crois que cela est normal puisque chacun d’eux ou de nous défend les intérêts de son pays.

Dites nous, vous qui soutenez que ce n’est qu’un match de football, ce qui en est des relations entre notre pays et le voisin Algérien. N’a-t-il pas rompu ses relations diplomatiques avec notre pays ? N’a-t-il pas fermé son espace aérien à nos avions ? N’a-t-il pas fermé le robinet de son gazoduc qui transitait par notre pays ? N’a-t-il pas fermé ses frontières terrestres ? N’héberge-t-il pas depuis presque un demi-siècle des séparatistes sur son sol, qu’il arme, défend devant les instances internationales et dresse contre nous ? N’a-t-il pas renvoyé 45000 de nos citoyens qui vivaient paisiblement en Algérie par un grand jour de fête religieuse ? Ne profère-t-il quotidiennement des menaces contre notre pays ? Pauvres Algériens qui veulent rendre visite à des membres de leurs familles installés à Oujda ! Pauvres Algériens installés à Oujda qui veulent rendre visite à des membres de leurs familles habitant à Tlemcen ! Avant la fermeture par leur pays de l’espace aérien aux avions marocains, ils allaient jusqu’à Casablanca pour se rendre à Alger ou Oran et de là, ils revenaient vers Tlemcen. Aujourd’hui, ils doivent aller en Espagne ou en France et de là vers leur pays d’origine ou d’accueil.

Que nous veut donc l’Algérie ? Nous cerner de toutes parts : l’est, le sud, et Gargarat, air et terre, économiquement et politiquement. Nous étouffer. C’est peu dire. Nous tuer ! Ah ! Si on n’avait pas la Méditerranée et l’Atlantique et un régime dont les racines sont ancrées dans l’Histoire ! Que serions-nous devenus ?

Ce samedi aura lieu un match de football entre nos joueurs et ceux d’Algérie. Il doit être à la mesure de la circonstance. Ce n’est pas qu’un matche de football ! C’est autre chose aussi. Sinon comment expliquer le refus de l’Algérie de jouer la CAN 2022 de handball qui se jouera à Layoun ?

Zaid Tayeb