A L’INSTAR DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE

L’ANEF ET SES PARTENAIRES CELEBRE A SALE

LA JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE

LA DESERTIFICATION ET LA SECHERESSE

Par Mohammed Drihem

En célébration de la Journée Mondiale de la Lutte Contre la Désertification et la Sécheresse, placée cette année sous le thème de « Femme, Sa terre, Ses droits », l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) avec le Secrétariat de la Convention des Nations Unies pour la Lutte Contre la Désertification (CNULCD) et en partenariat avec l’Agence Française de Développement (AFD) et l’ONU-Femmes ont organisé une rencontre de Haut Niveau Jeudi 15 juin 2023 dernier à Salé.

Cette rencontre a été marquée par la signature d’un accord de coopération entre l’ANEF, l’AFD au Maroc et ONU Femmes-Maroc visant la promotion de l’autonomisation économique des femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes et avait pour objectif de surmonter les barrières liées au genre dans les domaines de la gestion durable des ressources naturelles et de la restauration des terres.

Après les allocutions d’ouverture de Abderrahim HOUMY, Directeur Général de l’ANEF, de Quiterie PINCENT, Directrice de l’AFD au Maroc et de Leila RHIWI, Représentante de l’ONU Femmes – Maroc, l’Assistance a suivi avec intérêt le message adressé aux participants en visio-conférence par Ibrahim THIAW, Secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la Désertification (CNULCD)

Dans sa déclaration au quotidien Le Matin, Houmy Abderrahim Directeur Général de l’ANEF a tenu de souligner que cette journée commémorative est une opportunité pour expliciter l’importance de la problématique de désertification surtout avec tous ces phénomènes que nous connaissons aujourd’hui mais aussi ; pour mettre l’accent sur le rôle de la femme dans la gestion des terres sachant bien sûr qu’elle joue un rôle important dans la culture familiale et dans l’agriculture vivrière de façon générale en plus du rôle important qu’elle joue dans la préservation des ressources naturelles.

C’est une occasion aussi, avait-il ajouté, pour présenter un peu les projets initiés par l’agence nationale dans ce domaine-là dans la cadre de la stratégie nationale Foret du Maroc 2020-2030 pensée par SM le Roi Mohammed VI que Dieu le glorifie.

De son côté ; Leila Rhiwi Directrice du bureau de l’AFD au Maroc à Rabat, a tenu de préciser que cette journée se tient autour de deux enjeux que sont le Climat et le Genre qui sont au centre de l’activité de l’Agence française de Développement au sein du Royaume du Maroc.

Heureuse du fait que l’AFP accompagne l’ANEF depuis plusieurs années en appuyant la réforme de la gestion durable des forêts qui représentent pour l’AFP et pour la France un enjeu majeur ; Leila Rhiwi est particulièrement heureuse au sein de l’AFP de constater que l’ANEF à travers cette politique prioritaire pour le Royaume de s’engager dans une démarche croisant les problématiques des changements climatiques et du genre puisque le changement climatique impacte de nos jours et en premier lieu les femmes particulièrement dans le secteur de la foret avec ces femmes qui travaillent et vivent de cette activité qui sont les premières impactées par ces effets des changements climatiques qui sont sensibles au niveau du terrain .

La conférence d’aujourd’hui avait-elle préciser, a permi de mettre en lumière à la fois la volonté de l’ANEF de travailler sur cette problématique prioritaire mais également ; le travail de fond qui est réalisé et mené avec une très grande rigueur avec la réalisation d’une analyse de l’approche genre sectorielle qui était menée en lien avec l’ANEF et que l’AFP avait soutenu.

Pour sa part ; Quiterie Pincent représentante de l’ONU-Femme a souligné que son organisme s’est réuni avec l’ANEF sur un diagnostic qu’on appelle une audite ou une analyse sectorielle genre dans le secteur des eaux et forêts depuis plus de deux ans passées à analyser les enjeux du genre dans le secteur des eaux et forêts et d’identifier ses préoccupations quant à l’intégration du genre dans le secteur et d’identifie aussi les opportunités pour une plus grande intégration des besoins spécifiques des femmes qui sont actives dans le secteur des eaux et forêts où elles sont dans la gestion entre autres, et ils ont pu dégager ensemble ; des recommandations qui permettront de renforcer la prise en compte des besoins des femmes dans la stratégie national des eaux et forêts.

Pour Bergui Linda, coordinatrice de l’institutionnalisation de l’égalité du genre au sein de l’ANEF enfin; cette journée commémorative est une occasion pour l’ANEF afin de pouvoir présenter le diagnostic sectoriel genre qu’elle a mené et réalisé sur l’état des lieux en matière de l’égalité genre au sein de l’agence en partenariat avec le Centre de l’Excellence pour la Budgétisation Sensible au Genre (CE-BSG), l’Agence Française pour le Développement (AFD) et l’ONU-Femme.

Pour elle, cette étude a permis la mise en œuvre d’une feuille de route et un plan d’action relatif à l’instauration de l’approche égalité Genre au sein de l’Agence et pour promouvoir l’autonomisation des femmes qui travaillent dans le champ d’action des eaux et forêts et aussi, la résilience de la femme face aux différents changements climatique que connaissait le Maroc en particulier.

A souligner à cette occasion que le thème choisi pour la célébration de cette journée « Femme, Sa Terre, Ses Droits» met en lumière le rôle important et essentiel que jouent les femmes rurales dans la gestion durable des terres et leur préservation. Leur contribution est essentielle pour garantir la durabilité des terres, assurer la sécurité alimentaire et renforcer la résilience face aux changements climatiques.

Dans cette optique, l’Agence Nationale des Eaux et Forêts, à travers le nouveau modèle de l’approche participative de la stratégie « Forêts du Maroc 2020-2030 » s’est pleinement inscrite sur les grandes réformes lancées par le Maroc en matière d’approche genre, en entreprenant un ensemble d’actions et en lançant plusieurs initiatives qui visent à intégrer la dimension Genre dans le secteur forestier.

Ainsi, sur le plan stratégique, un chantier transversal dédié à l’aspect Genre a été conçu dans le cadre de la Stratégie Nationale « Forêts du Maroc 2020-2030 ». Ce chantier est piloté par un comité national et un comité de mise en œuvre.

Sur le plan opérationnel, des projets portant notamment sur l’appui à l’autonomisation économique des femmes et à leur résilience face au changement climatique dans différentes régions du Maroc, sont en phase d’implémentation sur le terrain en collaboration avec plusieurs partenaires techniques et financiers de l’ANEF dont notamment et entre autres : Le projet FERMA « Femmes Résilientes au Moyen Atlas », d’un montant de 7 millions € et le projet COPFAM « Autonomisation économique des femmes », d’un montant de 5,6 millions €, soutenus par la coopération canadienne à travers la Société Canadienne de Coopération pour le Développement International SOCODEVI ; le Projet Green Jobs « Promotion des emplois verts pour les jeunes en zones rurales et de montagnes » afin de renforcer la durabilité environnementale et de contribuer au développement économique et social de ces régions », d’un montant de 5.5 millions €, appuyé par la GIZ ; le Programme « Ghabati Hayati – Ma Forêt Ma vie », d’un montant de 100 millions €, financé par l’AFD, comprenant des cibles liées à la dimension genre ; le projet « Activités de pleine nature au service de la biodiversité du Parc National d’Ifrane » financé par le Fonds Français de l’Environnement Mondial avec un montant de 1,8 millions € et le Programme « Al ARD AL KHADRAA – Terre Verte », d’un montant de 115 millions €, financé par l’Union Européenne en appui aux secteurs forestier et agricole, comprenant des activités traitant l’aspect genre.

Sur le plan de l’accompagnement aussi, il y’a lieu de noter qu’un plan de renforcement des capacités a été développé au profit des femmes, aussi bien celles exerçant au sein de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts que celles relevant des populations usagères des forêts.

Cette rencontre a permis enfin ; de mettre en lumière les progrès réalisés par l’ANEF en termes d’intégration de la dimension genre, de présenter les principales conclusions de l’analyse sectorielle genre réalisée avec le soutien de l’AFD, de l’ONU-Femmes et du Centre d’Excellence de Budgétisation sensible au Genre relevant du Ministère de l’Économie et des Finances. Cette analyse, conduite dans le cadre du Programme «Ghabati Hayati», entrepris par l’ANEF avec l’appui de l’AFD et d’Expertise France, a abouti à l’élaboration d’un plan d’action genre visant à consolider les acquis et à relever les défis qui subsistent.