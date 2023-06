AMIS DU VAL D’IFRANE ET CLUB UNESCO ATLAS MAROC CELEBRENT LA JOURNEE MONDIALE DE L’ENVIRONNEMENT

Par Mohammed Drihem



En célébration de la Journée Mondiale de l’Environnement placée cette année sous le thème de : « Combattre la Pollution Plastique » ; l’Association des Amis du Val d’Ifrane pour la Protection de l’Environnement et l’écotourisme et le Club Unesco Atlas Maroc ont organisé, Lundi 12 juin 2023 ; une Journée Pédagogique et de Sensibilisions au profit des élèves de l’Ecole « les Leaders de Demain » leur partenaire avec le soutien de la Direction Régionale du Département de l’environnement de Fès-Meknès et l’Agence Nationale des eaux et Forêts.

Au programme de cette Journée pédagogique et de sensibilisation ; un exposé matinal de Mme Nisrine Ben Dahman de la Direction Régionale du département de l’environnement et de ses deux collègues Zineb et Abdelali qui ont abordé la question de la pollution plastique, des méfaits et dangers du plastiques et de quelques bons gestes écologiques à adopter susceptibles de combattre la pollution plastique pour ouvrir juste après un débat et un échange avec les élèves « Leaders de Demain ».

Dans l’après-midi, les deux associations partenaires organisatrices ont invité les élèves « Leaders de Demain » à prendre part à une opération de plantation d’une trentaine de plants d’arbres de Cèdre dans le site de Ras El Mae pas trop loin des sources hélas à sec de nos jours suivie une campagne de nettoyage du site et de ramassage de déchets plastique surtout, laissés sur place par incivisme et manque de respect à la nature par des estivants et des campeurs malintentionnés.

A rappeler que la Journée mondiale de l’environnement est la plus grande journée internationale consacrée à l’environnement qui est dirigé par le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et célébré le 05 Juin de chaque année depuis1973, cet événement est devenu la plus grande plateforme mondiale de sensibilisation à l’environnement.

Aussi précise-t-on, la Journée mondiale de l’environnement 2023 a été organisée par la Côte d’Ivoire en partenariat avec les Pays-Bas, et son thème a été axé sur les solutions à la pollution plastique dans le cadre de la campagne « Combattre La Pollution Plastique ». Cet événement vise à rappeler que les actions individuelles contre la pollution plastique sont déterminantes et les mesures prises par les gouvernements et les entreprises pour lutter contre la pollution plastique sont la conséquence de ces actions.