LA VILLE D’IFRANE ACCUEILLE : LA 1ère UNIVERSITE DE PRINTEMPS SUR LES VALEURS DE L’EDUCATION ET L’EDUCATION DES VALEURS

Par Mohammed Drihem

Tout récemment, l’Université Al Akhawayn d’Ifrane a été au rendez-vous avec la tenue de la première « Université Internationale de printemps sur les valeurs de l’éducation et l’éducation des valeurs » organisée du 28 mai au 3 juin 2023, par l’Alliance internationale pour l’éducation, l’éthique, l’équité et l’excellence en partenariat avec le Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger (CCME), le Ministère de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports, l’Université Mohammed VI Polytechnique, l’Université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès, au Maroc; l’Université du Texas à Tyler et l’Université de Western Carolina aux Etats-Unis d’Amérique; l’Université d’Alberta et l’Université de Moncton au Canada; l’Université Internationale du Grand-Bassam en Côte d’Ivoire; l’Université Queen Margaret au Royaume Uni; l’Université Autonoma de Madrid en Espagne; et l’ICESCO.

Cette première édition de l’Université de Printemps a été marquée par la participation d’experts de 13 pays, de 9 experts, invités comme principaux intervenants, et de 85 intervenants émanent de 45 institutions nationales et internationales, et la présence d’experts de 13 pays d’Europe, d’Afrique, du Moyen-Orient, d’Amérique et du Canada. Elle s’est également distinguée par l’organisation de deux ateliers de formation de formateurs dans les thèmes de « l’éducation, l’innovation et la durabilité » et « les défis de l’enseignement de l’arabe comme langue étrangère : opportunités de développement et de coopération ».

Dans une déclaration au Journal ; Prof. Abdellah Chekayri, coordonnateur de cette Université de Printemps, a souligné que cette manifestation scientifique de haut niveau a réuni un ensemble de chercheurs et académiciens avec les experts du CCME et de l’ICESCO durant toute une semaine de partage de savoir et d’expériences dans le domaine de l’éducation. C’était là donc un groupe de chercheurs et d’experts venus notamment d’universités du Canada, des Etats-Unis, de la Côte d’Ivoire, de l’Espagne, de la France et du Royaume Uni ainsi que des universités marocaines qui œuvrent pour la création d’une plateforme de chercheurs qui partagent les mêmes soucis, à savoir le développement de l’éducation, non seulement au Maroc mais aussi dans la Région MENA et dans les pays africains, avait-il ajouté.

C’est aussi une semaine de savoir et de partage des meilleures pratiques dans le domaine de l’éducation et selon les standards internationaux adoptés dans les domaines de la formation et de la recherche, a-t-il précisé.

Selon le Prof. Chekayri, cette Université de Printemps a été aussi une opportunité pour tous les membres de l’Alliances pour se réunir à Ifrane avec l’objectif principal d’établir une vision et un plan de travail afin d’œuvrer pour le développement de l’éducation dans notre pays et dans les pays du sud.

Les grands axes abordés lors des deux conférences, avait-il conclu, ont porté sur l’éducation, l’éthique, et la durabilité; les langues maternelles dans l’acquisition de la littératie; l’enseignement des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques; la gestion de l’école ; l’engagement communautaire dans l’éducation ; le développement de partenariats entre les universités et centre de recherches, les ministères de l’éducation et des bailleurs de fonds; le profil de l’enseignant et de l’élève; les troubles (aphasie et dyslexie par exemple) et difficultés d’apprentissage relatives aux problèmes linguistiques ou pédagogique ; l’élaboration des programmes solides d’enseignement de l’arabe ; les outils d’évaluation dans le domaine de l’enseignement de l’arabe comme langue étrangère ; l’enseignement de l’arabe aux apprenants d’origines arabes et musulmanes ; les TIC et le développement de la langue arabe ; et les défis de l’enseignement de l’arabe dans la diaspora.

Au terme des travaux de cette Université de Printemps marquée notamment par le lancement de « la déclaration d’Ifrane sur les valeurs de l’éducation et de l’éducation des valeurs ». Un hommage a été rendu à d’éminentes personnalité du monde des sciences et de la recherche qui ont eu un impact sur l’éducation ; à savoir, Dr Driss Ouaouicha, ancien Président de l’Université Al Akhawayn et ancien Ministre de l’Enseignement Supérieur et la Recherche scientifique, Dr. Hassan Darhmaoui, enseignant-chercheur à l’Université Al Akhawayn, Dr. Abdelhafid Mallouki, formateur dans le Centre de formation à l’Académie de Marrakesh-Safi et Mme. Nora Houchdi, enseignante au Lycée Oum Rabie à Mrirt, province de Khénifra.