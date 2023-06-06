بلاغ صحفي في شأن تقديم طلبات الاستفادة من التذاكر المجانية لفائدة المترشحات والمترشحين لاجتياز الاختبارات الشفوية للولوج إلى المعاهد والمدارس العليا الفرنسية دورة 2023‎‎

بلاغ صحفي

الإثنين 05 يونيو 2023

تقديم طلبات الاستفادة من التذاكر المجانية لفائدة المترشحات والمترشحين

لاجتياز الاختبارات الشفوية للولوج إلى المعاهد والمدارس العليا الفرنسية

دورة 2023

تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى علم كافة المترشحات والمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الشفوية للولوج إلى المعاهد والمدارس العليا الفرنسية، في جميع مسالك الأقسام التحضيرية للمدارس العليا، أنها ستضع رهن إشارتهم تذاكر مجانية للسفر ذهابا وإيابا عبر شركة الخطوط الملكية المغربية، وذلك تفعيلا للاتفاقية التي تجمع بين الوزارة وشركة الخطوط الملكية المغربية في هذا الشأن.

وتهم هذه العملية، التلميذات والتلاميذ المسجلين أو الذين تابعوا دراستهم بالمراكز التحضيرية بالمدارس العليا بالمغرب: السنة الأولى والثانية، والتلاميذ المؤهلين لاجتياز الامتحانات الشفوية للولوج إلى المعاهد والمدارس العليا الفرنسية، والمؤهلين للحصول على منح الاستحقاق بالمغرب، برسم الموسم 2024/2023، وذلك حسب اللائحة المحددة من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة:

⦁ Écoles de commerce: concours BCE, concours Ecricome

⦁ Écoles d’ingénieurs : concours X-ENS, concours Centrale Supélec, concours Mines-Ponts, concours Commun INP (CCINP), concours ENSAM (Les candidats retenus aux épreuves écrites du concours Commun INP (CCINP) doivent avoir une moyenne minimale de 13,5)

وللاستفادة من هذه العملية، يتوجب على المعنيين التسجيل القبلي في خانة المباريات الفرنسية، ببوابة الأقسام التحضيرية للمدارس العليا، في أجل أقصاه يوم الأحد 11 يونيو 2023 قبل الساعة الثانية بعد الزوال، عبر الرابط التالي:

http://www.cpge.ac.ma/Cand/FormCF.aspx

علما أنه سيتم الإعلان عن لائحة المسجلين القبليين ابتداء من يوم الإثنين 12 يونيو 2023، على المسطحة (e-cpge) www.cpge.ac.ma.

وستتولى لجنة مكونة من ممثلين عن الوزارة والخطوط الملكية المغربية وائتلاف الأقسام التحضيرية بالمغرب، تحديد لائحة المستفيدات والمستفيدين وموافاة شركة الخطوط الملكية المغربية بها، وذلك باعتماد معايير دقيقة تأخذ بعين الاعتبار ترتيب المدارس والمعاهد حسب اللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية، والتي تأطر منح الاستحقاق (القرار رقم 3274.17 الصادر في 25 نونبر 2017)، إضافة إلى معيار نتائج المترشحات والمترشحين في الاختبارات الكتابية.

هذا، وسيتم نشر لوائح المترشحات والمترشحين المستفيدين من هذه العملية على الموقع الرسمي للوزارة www.men.gov.ma، وعلى المسطحة (e-cpge) www.cpge.ac.ma.

ويتعين على المترشحات والمترشحين الذين تم اختيارهم، تأكيد قبولهم الاستفادة داخل أجل أقصاه 48 ساعة بعد نشر النتائج، إضافة إلى طلب حجز السفر مع تحديد تاريخي الذهاب والإياب عبر المسطحة (e-cpge) www.cpge.ac.ma، وذلك 5 أيام على الأقل قبل تاريخ السفر المحدد.

وفي إطار التعاون المغربي مع الدول الإفريقية، يمكن لطلبة هذه الدول والذين يتابعون دراستهم بالأقسام التحضيرية بالمغرب، ويتوفرون على الشروط المذكورة سابقا، تقديم طلب الاستفادة من خدمة النقل المجاني الممنوحة من طرف شركة الخطوط الملكية المغربية.