La pédagogie bienveillante et l’épanouissement de l’apprenant.

Khalid Barkaoui

Rabelais disait que l’enfant est un feu à allumer et pas un vase à remplir. Cette citation éloquente marque un tournant décisif dans la notion de la pédagogie qui est devenue de nos jours une pédagogie positive ou bienveillante.

Cette école différente préconisée par les adeptes de la bienveillance vise à mettre au centre du projet pédagogique le mieux-être de l’apprenant. Ce que cherchent les pédagogues modernes de nos jours c’est mettre en place un espace pédagogique humain, sécurisant et convivial où les enfants s’épanouissent. Ce que cherchent les pédagogues aujourd’hui c’est la création d’un environnement scolaire serein, stimulant et épanouissant qui respecte le rythme d’apprentissage de chaque apprenant et qui écoute efficacement les besoins et les attentes de tout un chacun afin de les satisfaire. Ce que cherchent les vrais pédagogues qui s’inspirent de cette pédagogie inédite c’est l’instauration d’un climat de confiance, de coopération, où prévaut l’intelligence collective, synergique et émotionnelle. Les pédagogues imprégnés de cette culture prônent la communication non violente, respectent la nature de l’enfant, aident chaque apprenant à co-construire ses apprentissages dans une dynamique du groupe, aident tout un chacun à interagir, à raisonner, à expérimenter, à développer son autonomie, sa créativité, son esprit critique et son esprit de l’initiative.

Il ne s’agit pas de gaver un élève, de bourrer son crâne de connaissances insensées, d’obéir aveuglément, d’attendre la note et la sanction, mais il s’agit à l’évidence de motiver l’apprenant, de stimuler sa curiosité, de l’aider à apprendre en dédramatisant l’erreur, de s’enthousiasmer et d’apprendre dans une ambiance de plaisir et d’amusement. Voilà grosso mode quelques leviers pour mieux comprendre la pédagogie positive.

Dans une salle de classe qui prône la pédagogie bienveillante et respectueuse, le professeur adopte une démarche empathique et relationnelle positive capable de désamorcer la crise des tensions et de l’angoisse. Dans cette classe, il n’y a pas de place pour les cris, les colères, les menaces, les critiques négatives et les châtiments. Au sein de cet espace pétri de positivité, l’enseignant développe le potentiel de chaque apprenant sur le plan affectif, social et cognitif.

Notre ministère de tutelle vient de mettre en place un cadre de déploiement de la feuille de route 2022/2026 afin de pénétrer le changement tant escompté au niveau de nos établissements scolaires et construire le nouveau modèle de l’école publique performante et moderne. Ceci permettra de concrétiser les trois objectifs stratégiques de notre école publique à savoir un élève fortement formé, un enseignant hautement qualifié et valorisé et un espace pédagogique attractif et fort équipé.

En vue de concrétiser cette école moderne, le ministère table sur la mise en œuvre des activités parascolaires qui visent d’emblée à épanouir les élèves et à rendre nos espaces pédagogiques des temples de bien-être et de transmission des valeurs nationales et universelles.

Bref, nos écoles adopteront la pédagogie positive et ouvriront la porte à des associations accréditées surnommées ‘tête de réseau’ qui auront pour mission le déploiement d’une offre d’activités parascolaires sélectionnées. Cette offre diversifiée aura pour dessein l’épanouissement de nos apprenants. Des animateurs bénéficieront d’une formation certificative assureront ce travail de fourmi qui impactera positivement l’élève et forgera sa personnalité.

Khalid Barkaoui

Membre de l’AMEF CP de Boulemane.