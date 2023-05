L’école pionnière au Maroc en phase de démarrage

Khalid Barkaoui

Afin de mettre en place les trois piliers fondamentaux d’une école de qualité pour tous à savoir l’élève, l’enseignant et l’établissement, le ministère de tutelle parie sur l’instauration des écoles pionnières. 628 établissements scolaires publics relevant du monde urbain, périurbain et rural sont triés sur le volet. Cette nouvelle expérience en phase de démarrage vise à asseoir le socle d’une école publique moderne et répondant parfaitement aux attentes des élèves, des parents et de la communauté éducative.

Pour relever ce challenge de taille, plus de 10000 enseignants et une centaine d’inspecteurs pédagogiques seront mobilisés tous azimuts pour accompagner ce changement substantiel qui affectera nos écoles à partir de la rentrée scolaire imminente.

La réussite de ce projet ambitieux repose sur quatre composantes majeures :

1/ un programme de remédiation destiné aux élèves en situation de difficultés et de troubles d’apprentissage. Ce programme recourt aux loyaux services de la démarche pédagogique indienne dénommée TARL.

2/ la préconisation de l’enseignement explicite et efficace qui a montré son efficience au sein des écoles anglo-saxonnes et qui puise ses fondements des récentes nouveautés de la recherche scientifique.

3/ la spécialisation des enseignants, des réajustements indispensables au niveau des emplois du temps et la formation certifiante des cadres pédagogiques. Une formation orientée vers la pratique.

4/ la bonne gouvernance des établissements à travers des incitations pécuniaires en vertu de l’accord signé ce 14 janvier 2023 entre les structures syndicales les plus représentatives et le ministère de l’éducation nationale. Qui plus est, nos écoles seront dotées d’équipements, de ressources additionnelles en vue de devenir des hubs éducatifs modernes et attractifs susceptibles de dispenser un enseignement de qualité pour rehausser les compétences des apprenants, les sociabiliser, les responsabiliser et les épanouir. Le but ultime de ce projet est de tirer notre école vers le haut et redorer le blason aux apprentissages de base.

La question qui nous taraude est la suivante: Le prochain rapport national PNEA initié par le conseil supérieur de l’enseignement et les autres rapports internationaux à savoir PIRLS/ TIMSS/ PISA annonceront-ils in fine , que notre système éducatif est plus performant à l’instar des pays développés qui caracolent en tête de ces tests mondiaux comme le Japan, la Chine, le Singapour, Hong Kong, la Russie…Nous formulons le voeu inébranlable que le rêve que nous caressons depuis belle lurette devient une réalité palpable sur le terrain.

Khalid Barkaoui

Membre de l’AMEF CP de Boulemane