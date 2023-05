Agence du bassin hydraulique du Sebou Situation hydrique dans la province d’Ifrane : Appel à la vigilance.

Par Mohammed Drihem

Le bassin hydraulique du Sebou s’étend sur une superficie de 40 000 km2 et regroupe 17 préfecture et provinces en totalité ou en partie dont la province d’Ifrane.

Au cours de la période du 01 septembre 2022 au 11 mai 2023, Selon l’Agence du Basson Hydraulique du Sebou (ABHS), cette dernière, a enregistré un déficit moyen de 41 % au niveau des précipitations par rapport à une année normale un déficit de 66% au niveau des apports par rapport à une année normale.

Le taux de remplissage des barrages précise-t-on, est d’environ 49 % sachant que l’Agence prend en charge la gestion de 11 grands barrages dont celui de Michelfen au niveau de la province d’Ifrane avec un taux de remplissage de 57 % et le petit barrage d’Ait Moulay Ahmed qui enregistre un taux de remplissage est 34.93%.

En ce qui concerne les ressources en eau souterraine, d’après les données officielles de l’ABHS, la province d’Ifrane renferme d’important réserves d’eau souterraines répartie sur deux grands aquifères à connaître : La nappe du moyen atlas tabulaire qui couvre la grande partie de territoire de la province d’Ifrane présentant un bilan déficitaire de l’ordre de 0.1 Mm3 selon l.Agence et la nappe du moyen atlas plissé couvrant la partie sud-est de la province avec un bilan stable, mais vu le cumul enregistré au niveau des précipitations, l’Agence a enregistré des chutes de niveau piézométrique de l’ordre de 3 à 8 mètres au niveau des piézomètres et forages ONEE, ce qui impactent directement la productivité des forages dédiés à l’eau potable.

En parallèle, l’Agence du bassin hydraulique du Sebou et dans le but de réduire l’impact de la sécheresse continue ses efforts pour la mobilisation de nouvelles ressources à travers la réalisation des forages de reconnaissance dont deux sont achevé au niveau de Ben Semi et Sid El Mekhfi aussi l’agence a programmé la réalisation de deux forages au niveau de Dayet Aoua et Sid El Mekhefi.

Pour l’an 2023 l’agence prévoit notamment, la réalisation de quatres nouveaux forages de reconnaissance au niveau des communes de Tizguit, Tigrigra, Sid El Mekhfi Ben semim.

Aussi, pour subvenir aux besoins des communes en matière d’encadrement technique et accompagnement au moment de la réalisation des forage, l’ABHS a mobilisé un bureau d’étude agrée pour assurer le suivi et le contrôle techniques des interventions menées par les communes.

Dans le cadre du contrôle, l’Agence continue à mener des tournées de contrôle sur l’ensemble des provinces relevant de sa zone d’action tout au long de la semaine pour veiller au respect de la loi relative à l’eau, dans le même cadre les autorisations de creusements sont traitées au niveau provincial avec l’intégrations de l’ensemble des parties prenantes notamment l’ONEE-BO.

A signaler enfin que la province d’Ifrane reste à l’écart des grandes perturbations en termes d’approvisionnement mais cette situation ne peut être garantie que par la vigilance et l’intégrations de l’ensemble des intervenants et parties prenantes pour éviter toute sorte de perturbations au cours de l’été 2023.