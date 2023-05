L’enseignant et les vacances scolaires : une relation idyllique.

Khalid Barkaoui

Tout le monde vous envie et souhaite exercer le noble métier et pour cause les enseignants disposent de suffisamment de vacances et de jours fériés. Un enseignant jouit de jours de repos, des jours payés de surcroît. Il peut donc voyager, faire des randonnées, organiser des rencontres culturelles, faire du jogging, du shopping et couler des moments époustouflants en compagnie de sa famille et de ses amis.

Ce que ce beau monde a tendance à oublier c’est que l’enseignant passe le clair temps de ses journées à réfléchir viscéralement à son travail, à proposer de nouvelles pistes à mettre en œuvre pour aider quelques élèves à surmonter leurs difficultés cognitives, émotionnelles, corporelles et autres.

Un enseignant passe énormément de temps à lire, à chercher et à se concerter avec d’autres collègues pour expérimenter de nouveaux procédés, de nouvelles démarches et de nouvelles stratégies à même de tendre la main à une pléiade d’élèves qui éprouvent des difficultés ou des troubles d’apprentissage. Il est constamment obnubilé et hanté par des questionnements et des problématiques qui taraudent ses méninges. Un enseignant ne reste jamais cloîtré et figé. Son cerveau fonctionne à longueur de journée. Son souci majeur est de tendre la main et d’aider chaque apprenant à se surpasser et à réussir son métier d’élève.

Force est de reconnaître que l’enseignant consacre plus de temps à son travail acharné dans le cadre scolaire et hors ce cadre aussi. Il consacre forcément 30 heures hebdomadaires à dispenser des cours et des activités d’enseignement au profit de ses élèves. Qui plus est, il consacre un pan important de son temps à préparer des scénarios pédagogiques, des ressources numériques, des activités scolaires adaptées pour booster le niveau de ses apprenants, il y a aussi la correction des copies, la lecture et la recherche pluridisciplinaire pour être à la hauteur des attentes des profils distincts des élèves. Il y a au final des heures interminables consacrées aux activités parascolaires, à la dynamisation de la vie scolaire, aux différentes réunions d’équipes avec le staff administratif ou avec les parents d’élèves et les conseils toutes tendances confondues.

Un enseignant est un être humain qui aime vivre éperdument, rendre visite à sa famille, passer des moments euphoriques en compagnie des membres de sa famille et de ses confrères. Ceci est ancré dans son ADN et fait partie intégrante de son quotidien.

Le bonheur et la béatitude d’un enseignant réside en premier lieu dans sa capacité à trouver des solutions idoines pour dessiner le sourire sur le visage avenant d’un apprenant en détresse et de ses parents complètement démunis et désabusés.

Ceci dit, j’invite mes collègues à voyager, à lire, à sortir, à faire des balades, à visiter des musées, à regarder des films, à communiquer, à écrire, bref à vivre et à savourer des bons moments que nous offre la vie. Certes, notre métier est un sacerdoce sacré et nos ambitions sont démesurées, mais la vie mérite aussi notre vif intérêt pour plus de bien-être, pour notre épanouissement et pour mieux se ressourcer et se nourrir intellectuellement et émotionnellement. Bref, pour un enseignant, le temps du travail et des loisirs sont interdépendants.

Khalid Barkaoui

Membre de l’AMEF CP de Boulemane