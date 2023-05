Partagé avecAin Sfa et la caravane médicale du 30 Avril 2023

Zaid Tayeb



Une caravane médicale multidisciplinaire organisée par l’association Besma de Belgique a établi son campement à Ain Sfa où elle a déposé son matériel médical et son armée de blouses blanches. La plupart des disciplines étaient à pied d’œuvre pour les consultations, les remises des médicaments et de lunettes, ainsi en a-t-il été dit dans un communiqué depuis Bruxelles. Ce n’était pas comme le jour du souk où les badauds, les clients, les marchands, les triporteurs, les pick-ups, les camions, les charrettes à baudets, les charrettes à mains et d’autres engins et d’autres espèces du genre humain, étaient touillés dans des cris, des appels, des crachats et des expectorations sonores, des va et vient dans des précipitations à fatiguer les yeux et les oreilles. Les hommes, les femmes et leurs enfants, bien habillés, bien portants et bien ‘’portés’’ en de belles voitures n’avaient rien de suspect dans le corps, l’esprit, la mise ou dans celui du budget. Ce rassemblement donnait à croire que ces gens venus d’ici et d’ailleurs, un ailleurs qui dépasse de loin le périmètre de la petite commune qui peinait à les contenir, comme pour un festival, un moussem, une kermesse, une fête foraine. S’ils s’étaient donné rendez-vous des semaines auparavant, beaucoup d’entre eux auraient manqué à l’appel ce jour-ci. Il ne manquait à toute cette assemblée qu’un semblant de tambours, de fifres et de hautbois pour faire plus amusant et plus gai. Mais la journée du 30 avril n’était ni pour l’amusement ni pour la gaieté, ni pour distraire à écouter les tambours, les fifres et les hautbois. C’était une journée de médication organisée par des gens de médecine. Or, il me semble à moi, rude paysan que je suis, taillé pour les choses de la campagne, de ses gens et de ses usages, que les bénéficiaires de la caravane étaient une certaine catégorie de personnes relevant d’un certain périmètre géographique donné. Comme les gens de chez nous ont l’ouïe plus développée , ils ont ébruité l’information qui aurait voyagé de bouche à oreilles avant d’être relayée par facebook, Instagram, Whatsapp, Tik Tok et d’autres moyens que la technologie offre de gratuit et d’instantané. Ils ont répondu présents à l’appel qui a été adressé depuis Brussels, dans la langue de Molière, de Taha Hussein. S’il l’avait été dans le patois de la caverne il aurait été décrypté et traduit dans la langue la plus commune !

La sagesse populaire est toujours d’actualité et ce que grand-mère et grand père nous racontaient à des fins didactiques s’applique aussi bien à ceux de cette époque comme il avait convenu à ceux d’autrefois.

‘’L’avidité corrompt la nature de l’homme.1

-‘’Il y a fête à Bagdad’’, dit l’un.

-‘’Bagdad n’est pas bien loin d’ici.’’ Rétorqua l’autre en chaussant ses babouches pour le départ.2

‘’Il y a plus de marmots à la fête que d’olives dans l’assiette’’, se confessa un invité à la fin de la cérémonie.3

Certains points méritent d’être relevés à la lumière de la parole du peuple en pareilles circonstances :

1-l’un d’eux est qu’il y avait plus de patients sains que de patients réellement malades.

2-l’autre est que la plupart des patients ne sont pas dans une situation de précarité comme l’aurait planifié les responsables de la caravane.

3 -Le troisième est que beaucoup de patients qui se disent malades sont venus d’autres communes et peut-être même d’autres villes pour se faire ausculter ou soigner dans la petite commune.

4-Le dernier est que même le CHU d’Oujda avec toutes ses structures n’aurait pas suffi à accueillir et satisfaire cette foule de patients sans maladie et sans signes de précarité qui s’est déferlée sur la petite commune de Ain Sfa.

1-الطمع يخصر الطبع

،2-قال له الزردة في بغداد.

قال له قريبة

3-البز اكثر من الزيتون

