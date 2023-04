Les phases éliminatoires de 5 concours au profit des élèves De la direction provinciale de Boulemane.

Khalid Barkaoui

Une chose est certaine : les élèves de la circonscription de Missour ont passé un moment bluffant d’apprentissage, de défi et de compétition acharnée en cette journée mémorable du mercredi 26 avril 2023 au sein de l’école Alamal. L’association du développement de la coopération scolaire annexe de Boulemane a organisé en collaboration avec la direction provinciale de Boulemane une série d’activités culturelles et artistiques aux dimensions viscéralement pédagogiques. Une pléiade d’élèves a afflué massivement aujourd’hui pour prendre part au concours culturel, au concours de l’épellation, au concours de la psalmodie du coran, au concours de l’olympiade des mathématiques et au concours du dessin et art plastique. Ces concours se sont déroulés dans une ambiance bon enfant et dans un cadre empli de concurrence loyale. Tout le monde en est sorti grandi et l’association a gagné le pari. Cette phase éliminatoire qui a vu la participation d’une dizaine d’établissements scolaires et qui a connu l’accès d’une kyrielle d’élèves à la grande finale aura lieu dans une quinzaine de jours au sein du CRMEF sis à Missour.

Nous tenons à saluer au passage le travail acharné du bureau exécutif de l’ADCS, de la direction provinciale de Boulemane, des acteurs enseignants et du staff administratif de l’école Alamal qui ont créé les conditions optimales pour réussir ce challenge de taille. Ce moment solennel montre c’est besoin est la portée extrême des activités parascolaires dans le développement des compétences transversales de nos apprenants. Une réussite éclatante qui sera gravée dans les annales de notre structure associative.

La deuxième journée : le 27/04/2023

C’était une matinée mémorable qui restera enracinée à jamais dans la mémoire des apprenants de la circonscription de la ville d’Outat El Haj. L’école Imam Malek sise à Outat a abrité aujourd’hui les travaux d’une série d’activités culturelles et artistiques qui visent l’épanouissement des élèves, le développement de leur confiance en soi, la favorisation de leurs compétences intellectuelles et leur potentiel esthétique. L’association du développement de la coopération scolaire annexe de Boulemane a initié cette initiative louable. Il s’agit de l’organisation d’une panoplie de concours: le concours du dessin et de l’art plastique, le concours des olympiades des mathématiques, le concours de la psalmodie des versets coraniques, le concours de épelle-moi et finalement la compétition culturelle. Les participants ont passé des moments intenses de joie et d’allégresse sous l’oeil vigilant de leurs enseignants venant les assister avec beaucoup de punch et d’enthousiasme.

Une dizaine d’établissements scolaires ont pris part aux différents concours. La compétition était rude et la course pour accéder à la grande finale dans quelques jours était effrénée. La matinée pédagogique fut un succès phénoménal. Rendez-vous dans quelques semaines avec une compétition acharnée après l’écrémage et le choix pertinent des meilleurs finalistes.

Nos sincères remerciements vont au staff enseignant et administratif de l’école Imam Malek qui ont fait preuve de générosité, de coopération et d’hospitalité grandiose.

Merci également à tous les enseignants et directeurs qui ont accompagné les apprenants pour assister aux différents concours.

Merci aux élèves qui se sont donnés à fond pour briller de mille éclats et vivre des instants euphoriques.

Ces deux journées montrent l’importance des activités scolaires et leur retombées positives sur la productivité scolaire des apprenants. Il urge donc de mettre en place ces activités au sein de nos espaces avec à la clé une formation qualitative du personnel enseignant, des espaces attractifs pour abriter ce genre d’activités et bien entendu une motivation pécuniaire pour inciter le staff pédagogique à s’impliquer avec enthousiasme dans cette dynamique que la feuille de route a appelé de ses vœux.

Tout au long de ces deux jours consécutifs, les enseignants ont fait preuve de mobilisation et d’engagement pour bâtir le socle de l’école de la qualité, de l’équité et de la citoyenneté conformément aux dispositions de la vision stratégique 2015/2030 et en vertu des 12 engagements solennels de la feuille de route et en particulier le 12 engagement qui vise à implémenter des activités parascolaires et sportives susceptibles à contribuer au bien-être et à l’épanouissement des élèves en développant chez eux des compétences transversales telles que le civisme, l’esprit citoyen, la sociabilité, la curiosité, le partage et la coopération.

Khalid Barkaoui

Vice-président de l’association du développement de la coopération scolaire antenne de Boulemane.