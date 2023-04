IFRANE : 12 MILLION DE DIRHAMS POUR LA REALISATION DE PLUSIEURS PROJETS SOCIO-ECONOMIQUES A IFRANE ET DAYET AOUA

Par Mohammed Drihem



Tout récemment, une commission provinciale présidée par Abdelhamid El Mazid Gouverneur de la Province d’Ifrane a effectué une sortie de terrain en vue de s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de réalisation de différents projets au niveau des collectivités territoriales respectives d’Ifrane et de Dayet Aoua.

Dans la localité d’Ifrane, cette commission provinciale a visité le projet de la Salle d’exposition des produits du terroir et Galerie d’art réaménagée à la Place de la Poste au centre-ville d’Ifrane ainsi que le projet de la Salle d’exposition des produits d’artisanat provincial réaménagée au niveau du Marché Central d’Ifrane. Ces deux projets visent à encourager la commercialisation des produits du terroir et de l’artisanat local, stimuler l’attraction touristique et le soutien des coopératives en vue d’améliorer leur situations matérielles et morales.

Par la même occasion, la dite commission provinciale s’est rendue à Hay Al Atlas d’Ifrane où elle a visité le projet des Centres respectifs des services de proximités et celui de l’écoute et d’orientation juridique des femmes en situations de précarité et victimes de la violence.

Dans la ville d’Ifrane, le Gouverneur de la province s’est enquis de l’avancement des travaux au niveau des chantiers d’aménagement des espaces verts de la cité et des Plantation de bordures de gazon le long des principales artères de la Ville d’Ifrane. A ce sujet, Abdelhamid El Mazid a incité les responsables des chantiers et du suivi en vue de respecter la qualité du Gazon planté et de son adéquation avec la beauté naturelle qui caractérise la ville d’Ifrane.

Par ailleurs, la commission provinciale présidée par le Gouverneur d’Ifrane s’est rendu dans la collectivité territoriale rurale de Dayet Aoua où elle le chantier d’aménagement de la Route Provincial reliant Dayet Hachlaf au centre de Dayet Aoua en facilitant ainsi la mobilité des personnes et de la marchandise. Par la même occasion, la commission a visité le projet du Marché typique édifié au Centre d’El Harahir pour l’exposition et la commercialisation des productions locales.

L’enveloppe Budgétaire globale allouée à la réalisation de tous ces projets à caractère socio-économique et environnemental visité par la commission provincial de suivi présidée par le Gouverneur d’Ifrane est de l’Ordre de 12 Millions de Dhs.