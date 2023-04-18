الأغنام تعوّض الأسماك وطيور البط واللقلاق في «ضاية عَـوّا»

بقلم: إدريس الواغيش

جبال الأطلس المتوسط بغاباتها وجريان مياه الجداول فيها وزُرقة المياه في بحيراتها، كانت دائما من أكثر الأماكن التي يمكن للإنسان أن يجد فيها قسطا من الراحة والسكينة على مدار السنة خصوصا في أيام العطل، وتحديدا في فصل الصيف. يبحث فيها الزّوار عن الهدوء والهواء « البيُو » تحت ظلال أشجارها الوارفة. نهاية هذا الأسبوع، قصدناها بحثا عن تحقيق هذه الأهداف كلها في يوم رمضاني، ولكن رغم ما وفره لنا محيطها ممّا جئنا من فاس نبحث عنه، إلا أن مشهد الضّاية كان أمامنا مؤلما، ونحن نراها تئنُّ من جفاف مياهها، وكأن قدرها وضعنا بين اختيار زرقة مياهها أو خضرة أشجار التفاح من حولها.

تعمّدت ألا ألتقط صورا لصُفرة رمالها، حفاظا على سمعة البُحيرة ونقاء عيون محبّيها، بعد أن جفت ينابيعها، ولكن الغرابة، هي أن وجدنا الأغنام قد عوّضت الطيور في ضاية تبكي جنائزيتها في صمت للأشجار الواقفة من حولها، هل نلصق كل التهم بشح التساقطات وسنوات الجفاف الفائتة، أم أن الغابة المحيطة بها كانت مذنبة، حين اتهمها البعض ظلما وجورا بامتصاص مياهها، كما اتهم إخوة يوسف الذئب بأكل أخيهم؟ أم هو جشع الإنسان وطمعه في استنزاف مياه البحيرة إلى آخر قطرة فيها؟

البحيرات التي تجاور «ضاية عوّا» مثل «ضاية يفرح» ومعها «ضاية أحشلاف» وغير بعيد عنها «بحيرة ويوان» في خنيفرة، والعيون المشهورة بالأطلس المتوسط ليست كلها بأحسن منها، هي الأخرى مهدّدة بنضوب مياهها، لم تسلم من وطأة الجفاف الكلي أو الجزئي، ونقصان منسوب المياه فيها مثل «عين السلطان»، وغير بعيد عنها «عين الشفاء» التي لم تعد قادة على شفاء نفسها، وعيون أخرى صغيرة قريبة من إفران لم تعد موجودة على خارطة مياه الأطلس المتوسط، ولكن من يحاسب من؟ من يراقب من؟ ومن يحدّد المسؤوليات، ويتخذ الإجراءات اللازمة، بعيدا عن منطق الإرضاء والولاءات والفرضيات والاحتمالات هنا أو هاك، والقيام بدراسات على المقاس إرضاء لأباطرة مالكي الضيعات، وكما هي عادة حليمة، غالبا ما تبقى كل هذه الدراسات شكلية وغير ذي جدوى، تظل في الأرشيف دون تتبعها أجرأة جادة، تظل تناطح بعضها البعض في غياب أي منطق أو تفسير علمي ونتائج علنية وواضحة.

بعض الإحصائيات تقول إنه إلى حدود 2015 كان يعيش في «ضاية عوّا» وحدها حوالي 142 نوعا من الطيور على رأسها طيور البط البري واللقلاق، وبعض هذه الطيور نادرة، أما اليوم فلا أثر لألوان ريشها، ولا لخشب القوارب على ضفافها. صحيح أن الهواء على ضفاف البحيرة «الجافة تماما» لم يتغيّر كليا، فقد بقي رطبا ومنعشا كما عهدناه وكما كان من قبل، رغم أجواء حرارة فصل صيف استعجل الحلول بين ظهراننا مبكرا هذه السنة، نظرا لتأخر التساقطات المطرية، بعد كل الآمال التي عشنا عليها مع التساقطات الثلجية والمطرية الاستثنائية التي عرفها المغرب هذه السنة. أشجار الصفصاف المتراصة على جوانب البحيرة هجر الماء عروقها، وهجرت هي الأخرى الحياة بدورها إلى الأبد، وعلى الجانب الآخر، مظهر موجع من مظاهر حقيقية للتصحُّر، أعمدة خشبية ورمال اتخذها أطفال الدواوير المجاورة ملعبا لكرة القدم.

في زيارتنا الأخيرة، كنا ثلاثة ورابعنا سيارتنا، وجدنا ركودا في السياحة وشح في الطبيعة، لا أثر للماء في البحيرة، ولا أحد هناك غيرنا، وهو أكبر مؤشر على حالة البحيرة، ولو كانت كما في سابق عهدها، لزارها الناس من فاس والمدن المجاورة ومعهم عائلاتهم لتناول فطورهم الرمضاني على ضفافها. عند وصولنا، قصدنا طفلان يجرّان فرسين مسرّجين بما أمكن من زينة أطلسية، سألونا إن كنا نريد الركوب، كنا صائمين، وأيضا لأن أصغرنا تجاوز الخمسين بسنوات، من يركب من؟ سألناهم عن أساتذتهم، بعد أن تبين لنا بأن الأمر يتعلق بتلميذين يتابعان دراستهما في إعدادية قريبة من الضّاية، أرضونا بكلام جميل وطيّب، وأرضيناهم بما استطعنا، ثم أوصيناهم بالاهتمام بدراستهم.

اليوم وقد حصل ما حصل، وأمام دهشة الواقع ومرارته، أصبحت أخاف على نضارة شجر البلوط والأرز بنواحي إيموزار كندر وإفران، وعلى «ضاية إيفّر» » صُغرى بحيرات الأطلس المتوسط المنزوية بعيدا وسط الغابة، أصبح خوفي عليها هي الأخرى أكثر من أي وقت مضى من أن يطالها شجع مصّاصي المياه، وطمع لا ينتهي لمالكي ضيعات التفاح وفواكه الإجاص وحب الملوك التي تشتهر بها المنطقة، في غياب مراقبة صارمة من الجهات المسؤولة عن القطاع.