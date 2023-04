AIT BOUGUEMEZ ACCUEILLE LE 2ème ATLAS MARATHON DU 28 SEPTEEMBRE AU PREMIER OCTOBRE 2023

Par Mohammed Drihem

La vallée heureuse d’Ait Bouguemez relevant de la Province d’Azilal sera au rendez-vous avec la 2ème édition d’ATLAS MARATHON prévu du 28 septembre au 01èr octobre 2023, Il Réunira les passionnés des Trails et de la course en pleine nature à pied en montagne, autour d’un projet sportif ambitieux qu’est : l’organisation d’un trail au cœur du Géoparc Unesco du M’goun au départ de la vallée heureuse des ait Bouguemez en rassemblant ainsi ; des amoureux de ce sport, en pleine harmonie avec les valeurs que défendent les organisateurs à savoir: la convivialité, l’authenticité, l’humilité et la solidarité.

Lors de cette nouvelle édition d’ATLAS MARATHON ; les participants seront amenés à découvrir, au fil des parcours proposés, les villages berbères de l’atlas central, notamment le sommet du M’goun, qui surplombe les petites vallées de Ikkiss N’Aarous, Oulilmt, Ouzighimt et la vue vers le sud et les confins du Sahara.

Il réunira à l’occasion le plus de monde possible pour un évènement qui se veut sportif mais également solidaire.

Au-delà du défi sportif en lui-même l’objectif poursuivi par les organisateurs c’est de faire la promotion de leur territoire : le Géo Parc Unesco du M’goun et à travers lui, la promotion du haut atlas central par le sport tout en véhiculant des valeurs simples et universelles : La convivialité, le respect du sportif et des paysages.

Pour cette seconde édition d’ATLAS MARATHON 2023, les Traillers auront le choix entre six différents parcours de trails selon les capacités de chacun à connaitre : Le Trail Famille (10 Km), le Trail Sidi Moussa (21 Km), le Trail Ait Bouguemez (30 Km), Atlas Marathon (46 Km), le Trail Igoudamen (75 Km) ou encore, l’ Ulta Trail GeoParc M’Goun (120 Km).

La vallée heureuse Ait Bouguemaz

Aït Bouguemez, est le nom de la vallée et de ses habitants qui est dérivé du nom Aït Bouammass qui signifie en langue berbère locale « les gens du milieux » du fait de la situation de la vallée, en plein cœur des montagnes du Haut Atlas central. Elle est aussi connue sous le nom de « la vallée heureuse ». Ce nom lui a été attribué par les visiteurs étrangers impressionnés par l’hospitalité de ses habitants et de leur joie.

La vallée est située à la limite des provinces d’Azilal et d’Ouarzazate. Son altitude varie entre 1800m et 2300m dans la Haut Atlas central, dominé par le massif du M’Goun culminant à 4068m. Elle est surplombée de tous les côtés de plusieurs sommets dépassants les 3000 m d’altitude.

Cette Belle vallée étire sa verdure sur environ une trentaine de kilomètres, ce qui en fait la plus longue et la plus vaste vallée d’altitude du Haut Atlas et du Maroc. Elle compte 27 villages d’une architecture ancestrale utilisant des matières de construction naturelles tels de la terre battue, la pierre, le bois, le plâtre…Et compte une population d’environ 14.000 habitants.

Étant encore un lac il y a plus d’un million d’année (Jurassique inférieur), la vallée des Aït Bouguemez était peuplée d’impressionnants dinosaures qui nous ont laissé leurs énormes traces de patte jusqu’à 60 cm de diamètre. Ces traces sont à admirer un peu partout dans la vallée sur des dalles calcaires et sont en général très facile d’accès.

Géoparc Unesco du M’goun

Couvrant une superficie estimée à plus de 5700 km², englobant 15 communes, le Géoparc UNESCO du M’Goun ; premier Géoparc au Maroc, en afrique et dans le monde arabe; est situé au milieu de la chaîne du haut atlas central entre Béni Mellal au nord et la ligne de crête de l’lghil M’Goun au sud. C’est un territoire protégé qui comprend un certain nombre de géosites d’un intérêt exceptionnel, mais aussi des lieux de valeurs écologiques, archéologiques, historiques et culturelles.

Le Géoparc est un créneau important pour le développement socio-économique de la région. Il y stimulera le développement du tourisme, en particulier le géotourisme, ce qui génére la création d’entreprises locales, produisant ainsi de nouvelles sources de revenus pour la population.

Le Géoparc UNESCO du M’Goun a également une vocation éducative puisqu’il vise à proposer un programme pédagogique scientifique et environnemental.

ROGRAMME DU 2ème ATLAS MARATHON

DE LA VALLEE HEUREUSE D’AIT BOUGUEMEZ

Jeudi 28 Septembre 2023

Accueil des participants

Toute la journée : Expositions et animations diverses au sein du village course !! Ouverture du village course et accueil des coureurs

A partir de 9h00 : Ouverture du village exposants et accueil des coureurs.

10h00-18h00 : Accueil des coureurs au Village course et retrait du kit dossard.

15h00 : Briefing participants dans le village exposants.

18h00 : Fermeture du village exposants & Inscriptions & Retrait dossards

Vendredi 29 Septembre 2023

Accueil des participants

Toute la journée : Expositions et animations diverses au sein du village course !! Ouverture du village course et accueil des coureurs

A partir de 9h00 : Ouverture du village exposants et accueil des coureurs.

10h00-18h00 : Accueil des coureurs au Village course et retrait du kit dossard.

15h00 : Briefing participants dans le village exposants.

18h00 : Fermeture du village exposants & Inscriptions & Retrait dossards

Samedi 30 Septembre 2023

Toute la journée : Expositions et animations diverses au sein du village course !! Ouverture du village course et accueil des coureurs

A partir de 4h00 : Ouverture du Village course et accueil des coureurs

4h00 am: Départ de l’Ultra Trail GeoParc M’goun 100km

5h00 am: Départ du Trail Igoudamen 75km

6h00 am : Départ de Atlas Marathon – 46km

Dimanche 01èr Octobre 2023

Toute la journée : Expositions et animations diverses au sein du village course !! Ouverture du village course et accueil des coureurs

A partir de 7h00 : Ouverture du Village course et accueil des coureurs

9h00: Départ du Trail Ait Bouguemez 30km

9h00: Départ du Trail Sidi Moussa 21km

9h30: Départ du Trail Famille 10km

13h00: Cérémonie de clôture