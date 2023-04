Vers une relation de confiance entre les familles et l’école.

khalid barkaoui

Une chose est certaine : la réussite de l’apprenant à l’école est tributaire de la réunion d’un ensemble de facteurs à savoir la motivation de l’élève et son engagement, des enseignants hautement formés et compétents, un espace pédagogique attractif, des activités scolaires adaptées et des activités parascolaires consistantes orientées vers le bien-être et l’épanouissement de l’apprenant. Ceci étant, il ne faut pas sous-estimer l’importance d’un élément centrale qui contribue à la réussite phénoménale de nos écoliers : il s’agit de cette relation confiante et équilibrée entre les parents d’élèves et l’institution scolaire.

Force est de souligner que jadis la relation entre la famille et l’école reposait sur la confiance mutuelle et le respect. Une fois le professeur convoque le parent d’élève pour échanger quelques propos relatifs au comportement adopté par l’élève, la réponse catégorique du père fut la suivante : «Toi tu le tues et moi je le scalpe. ». Cet échange en dit long sur la confiance qu’entretient la famille à l’égard du professeur et partant à l’égard de l’établissement scolaire censé instruire l’enfant, l’éduquer, modifier son comportement et le préparer pour devenir un citoyen vertueux capable de participer à l’essor de la société.

Aujourd’hui, la donne a complétement chamboulé et les parents ne tolèrent plus l’autorité professorale. Dans ce cas de figure, on peut sans risque de se tromper parler d’une relation conflictuelle et d’une tension qui monte crescendo entre les parents et les enseignants. Il est d’autant plus vrai que quelques parents interviennent pour recadrer le professeur et lui montrer l’attitude à adopter et la démarche pédagogique à suivre pour aider leurs enfants à réussir et à obtenir les meilleures notes. Cet état de fait, enfonce le clou et exacerbe le rapport conflictuel dans le couple enseignant/famille.

Le professeur est choqué et traumatisé car il attend au préalable une coopération de la part de la famille pour modifier le comportement de l’élève et trouver les solutions appropriées pour engager l’enfant sur la voie salutaire de la réussite.

Il est temps de nouer une relation apaisante et équilibrée entre la famille et l’établissement pédagogique pour assurer conjointement la réussite éclatante de nos bambins. Dans cette perspective, le chef de l’établissement peut jouer un rôle prépondérant dans l’établissement des modalités de la rencontre famille et enseignant. On s’aperçoit que des familles boudent cette rencontre, tandis que d’autres familles squattent le milieu scolaire et sont trop présent ce qui impacte négativement ce rapport et piétine le temps scolaire des apprenants.

A travers l’organisation de rencontres d’information et de communication sous la supervision de l’administration pédagogique, on peut réellement établir un pont de dialogue constructif et lénifiant qui débouchera certainement sur l’ancrage d’un milieu sain où chaque partenaire y trouve son compte. Les parents peuvent apporter un plus à l’école à travers l’association des parents d’élèves qui peut prendre part à la co-gestion de l’école et à la mise en œuvre des dispositions du projet de l’établissement. En définitive, nous revendiquons une relation win-win qui met au devant de la scène la réussite de l’apprenant.