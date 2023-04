LE CONSEIL PROVINCIAL D’IFRANE ORGANISE UNE SERIE D’ATELIERS DE CONSULTATION POUR L’ELABORATION DE SON PDP

Par Mohammed Drihem

En préparation à l’élaboration d’un nouveau Plan de Développement Provincial (PDP) d’Ifrane, le Conseil Provincial d’Ifrane a entamé une série de rencontres consultatives auprès des différents acteurs concernés par le devenir socio-économique, culturel et sportif de la Province d’Ifrane.

Cinq ateliers ont été organisés dans le cadre de ces rencontres consultatives et d’écoute qui ambitionnent de permettre au conseil Provincial d’Ifrane d’élaborer un PDP qui répond aux aspirations des citoyens et qui se veut un document stratégique et de référence, est l’un des défis majeurs que le Conseil Provincial d’Ifrane aspire à relever.

Dans un entretien accordé au journal en marge de l’atelier de consultation organisé jeudi 13 Avril 2023 avec les chefs de services extérieurs ; M. Abderrazzak Saadi Directeur des affaires de la présidence du conseil provincial d’Ifrane a indiqué que les défis que le Conseil œuvre à relever durant son mandat sont nombreux, notamment l’élaboration du PDR, un document stratégique qui encadre l’action de cette instance élue en vue de la réalisation d’un développement intégré, inclusif et durable qui répond aux aspirations des habitants de la région.

Il a, dans ce cadre, souligné que le conseil provinciale a lancé depuis quelques jours une série rencontres consultatives qui ont fait objet de cinq ateliers d’écoutes et de consultations notamment avec le tissu des associations culturelles, sportives et les associations socio-éducatives, les Coopératives, les présidents et représentants des collectivités territoriales et les chefs de services extérieurs.

Une série de propositions et projets à caractère communal, intercommunal et provincial ont été proposés lors des différents ateliers

Avait-il ajouté en précisant que la convergence est le gage de la réussite et de l’efficacité des projets.

A rappeler que dans la perspective d’un développement durable, sur la base d’une démarche participative et en coordination avec le gouverneur de la préfecture ou de la province, en sa qualité de chargé de la coordination des activités des services déconcentrés de l’administration centrale, le Programme de développement de la préfecture ou de la province , selon ses initiateur, fixe pour six années les actions de développement dont la programmation ou la réalisation sont prévues sur le territoire de la préfecture ou de la province, en prenant en considération leur nature, leur emplacement et leur coût.

Le programme de développement de la préfecture ou de la province précise-t-on, doit comporter un diagnostic mettant en évidence les besoins et les potentialités de la préfecture ou de la province, une identification de leurs priorités et une évaluation de leurs ressources et dépenses prévisionnelles afférentes aux trois premières années et doit prendre en considération l’approche genre.

Les éléments qui constituent le Programme de Développement Préfectoral ou provincial sont d’abord ; un diagnostic de la situation du développement social à l’échelle de la préfecture ou de la province, des priorités de développement définies pour la préfecture ou la province, une sélection de projets et d’actions prioritaires, une budgétisation et enfin ; un système de suivi-évaluation.