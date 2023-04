LE CAF DE CASABLANCA ORGANISE SON PREMIER « TRAIL OUKAIMEDEN »

Par Mohammed Drihem

Le Club Alpin Français de Casablanca organise la première Edition du « trail Oukaïmeden » les Samedi 20 mai et dimanche 21 mai 2023 prochain au niveau de la Station de Ski et Sport de Montagne d’Oukaïmeden relevant de la Province d’El Haouz dans la Région de Marrakech-Safi.

Trois courses sont programmées par les organisateurs pour cette première édition du « Trail Oukaïmeden » dont « Mon premier Trail » qui est une course pour enfants sur une distance de 03 Kms avec un dénivelé de 150 m pour Samedi 20 Mai 2023, le « Trail des Gravures » pour adultes Dimanche 21 Mai 2023 sur une distance de 10 km avec un dénivelé de 700 m et enfin, le « Trail d’Oukaimeden » notamment pour adultes Dimanche 21 Mai 2023 sur un parcours de 21 kms avec 1000 m de dénivelé.

Les Inscriptions se feront via le site du Club Alpin rubrique Agenda : https://cafmaroc.ffcam.fr.

Pour info ; le trail est le sport tendance de l’été et est aussi le terme générique pour désigner la course hors route. En anglais ; « trail » signifie piste, sentier ou chemin et on n’a pas nécessairement besoin de montagnes pour pratiquer ce sport du trail et le terme n’est donc pas forcément lié à la course en montagne. On peut l’organiser sur des terrains plats, vallonnés ou alpins, sur des petits sentiers dans les parcs urbains, sur pistes forestières à flanc de montagne, sur des chemins de terre de la région, on constate que le trail peut se pratiquer plus ou moins partout car ; l’essentiel s’est d’évoluer dans la nature et en plein air en évitant les routes goudronnées.

Aussi, depuis le début des années 30, le site de l’Oukaïmeden a intéressé les amoureux de la montagne et ce, malgré les difficultés d’accès dans cette zone de haute montagne où il fallait presque une demi-journée à dos de mulet depuis Asni pour y arriver en l’absence de route pour y accéder.

En 1936 la section du Club Alpin Français de Marrakech à construit un premier petit refuge modeste dans cette station de haute montagne qui a connu en 1938 la construction d’un Bordj militaire actuellement caserne du premier bataillon des Skieurs des FAR qui doubla la capacité d’accueil sur le site.

En 1941 par le Club Alpin Français a construit et aménagé un chalet plus important et au cours de la saison 1941-42, la section du Club Alpin Français de Casablanca est créée et les championnats de ski du Maroc sont organisés pour la première fois à Oukaïmeden en février 1942.