Khalid Barkaoui

Tout le monde s’accorde à dire clairement que notre système éducatif est défaillant, que nos espaces pédagogiques sombrent dans une crise sans précédent et que nos élèves sont désorientés et ne savent plus à quel saint se vouer. Une situation déplaisante et préoccupante qui nous incite à réfléchir collectivement et à prendre non seulement des mesures drastiques, mais aussi des décisions cruciales pour sortir de cette ornière et renouer avec la réussite scolaire.

Il est temps de donner une grande marge de manœuvre à nos établissements scolaires pour prendre les décisions difficiles et appropriées afin de les engager sur la voie de la réussite et de l’apprentissage.

Que doit préconiser une école en priorité face à un constat amer de taux d’abandon scolaire élevé, de taux impressionnant d’élèves qui ont du mal à déchiffrer une syllabe, qui n’arrivent pas à comprendre la consigne du professeur, bref que faut-il faire face à des élèves en situation de difficultés d’apprentissage criardes : finir le programme ou aider les élèves à apprendre, à maintenir leur esprit en éveil, à continuer à venir massivement en classe avec gaieté de cœur et enthousiasme ?

Force est de reconnaître que nous avons besoin aujourd’hui de leaders pédagogiques qui ont une vision claire et une visibilité irréprochable. Des chefs d’établissements hautement qualifiés pour mener l’équipe enseignante à atteindre des objectifs mesurables. Des directeurs capables d’insuffler une dynamique de travail soutenu, une dynamique de travail collaboratif et d’intelligence collective pour aider leurs cohortes d’élèves à apprendre, à progresser, à évoluer et à atteindre des objectifs d’apprentissage. Parmi ces objectifs aux contours clairs figurent la parfaite maîtrise des fondamentaux : lire, écrire, parler et calculer. Il est inadmissible qu’on continue à emprunter le même chemin tortueux qui nous conduit inévitablement vers le gouffre et l’incertitude. Un gouffre soutenu par le classement de notre pays en queue de peloton aux différents tests internationaux. Une incertitude corroborée par les chiffres alarmants du PNEA 2019.

A un moment donné, il faut faire halte et prendre la décision difficile, mais pertinente et lucide : suspendre le programme scolaire et travailler les fondamentaux.

Il est vrai que le souci majeur qui doit nous hanter tous comme un leitmotiv, ce n’est pas l’achèvement du programme, mais amener chaque élève à apprendre selon sa propre cadence.

Nous sommes tenus à nourrir la motivation, à favoriser le plaisir d’apprendre, à étoffer la confiance de soi de nos écoliers, à les maintenir éveillés et épanouis dans un environnement scolaire attractif et motivant.

Il est impensable à continuer à dispenser à titre d’exemple des leçons de grammaire peu ou prou complexes à un élève en 5AEP ou en 6AEP et qui a du mal à décoder des syllabes et des mots fonctionnels. C’est une aberration et un encouragement précoce à quitter définitivement la classe et partant l’école sans qualification requise et sans formation.

On a juste besoin de cette pincée de réflexion pour prendre les bonnes décisions afin de maintenir le rôle prioritaire de l’école : un havre d’apprentissage et de savoir.

Membre de l’AMEF CP de Boulemane.