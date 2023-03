Province d’Ifrane 10338 Personnes Bénéficient de l’opération de Distribution des paniers Ramadan

Province d’Ifrane

10338 Familles Bénéficient de l’opération de

Distribution des paniers : « Ramadan 1444 »

Par Mohammed Drihem

10338 familles relevant des 08 collectivités territoriales rurales et 02 collectivités Urbaines de la province d’Ifrane ont bénéficiés cette année de l’opération de soutien alimentaire « Ramadan 1444 » initiée par la Fondation Mohammed V de solidarité à l’occasion du mois sacré de Ramadan.

Cette opération de distribution de denrées alimentaires, dont le coup d’envoi a été donné par SM Le Roi Mohammed VI que Dieu le glorifie ; mardi 28 mars dernier, selon khadija El Bazi, Déléguée provinciale de l’entraide nationale ; profitera à 10338 familles bénéficiaires réparties sur les 10 collectivités territoriales que compte la Province d’Ifrane dont 1000 en milieu urbain et 9338 en milieu rural avait-elle précisé.

Le nombre de familles bénéficiaires de cette 24ème édition de l’opération « Ranadan 1444 » a-t-elle ajouté; est passé de 5169 à 10338 familles bénéficières soit une augmentation de 100% par rapport à l’année précédente.

Selon Khadija El Bazi, les familles bénéficiaires de cette opération recevront chacune un panier composé de 10 kg farine, 4 kg sucre, 850 g thé, 5 litres huile, 1 kg lentilles, Boite tomate concentrée 850 g, 1 kg pattes, 6 litre lait uht et 5 kg riz. Elle a précisé que cette opération vise à renforcer davantage la notion de solidarité en tant que valeur ancrée dans l’identité du Royaume et de son patrimoine religieux. C’est une volonté d’apporter une aide aux personnes dont le besoin dont les veuves, les personnes âgées et les personnes handicapées.

A noter que ces 10338 bénéficiaires de cette opération au niveau de la Province d’Ifrane sont répartis par collectivité territoriale comme ci-après détaillé ; Ifrane 500, Azrou 500, Ainleuh 1000, Sidi Addi 1638, Oued ifrane 1100, Timahdit 1600, Irklaoune 1800, Tizguit 1100 et la collectivité de Dayt aoua 1100

Cette opération a été supervisée par une commission provinciale dont le rôle est de s’assurer du bon déroulement de cette action caritative et se compose de plusieurs organismes publics, dont notamment l’Entraide nationale, la Division économique et sociale de la province, la Gendarmerie royale, les FAR, la Délégation du ministère de la santé et celles du ministère des Habous et des affaires islamique et de la promotion nationale.

L’opération « Ramadan 1444 » se caractérise cette année par l’augmentation, conformément aux Hautes Instructions Royales, du nombre des bénéficiaires, qui est passé de 600.000 ménages lors de l’édition précédente à un million de ménages, établis dans 83 provinces et préfectures du Royaume et dont 77% vivent en milieu rural.