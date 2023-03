L’enseignant et le théâtre.

Khalid Barkaoui

Le 27 mars est une journée mémorable délibérément appréciée par les professionnels du théâtre. Il s’agit de la journée internationale du théâtre décrétée par l’institut internationale du théâtre en 1961. L’auteur du premier message du théâtre a été lu par Jean Cocteau en 1962 et le dernier message 2023 a été lu par la dramaturge égyptienne Samiha Ayoub. Un moment fort pour promouvoir les formes artistiques en général et favoriser la pratique dramatique en particulier.

Il n’en demeure pas moins vrai que l’enseignant est un acteur qui monte sur la scène de l’estrade pour expliquer, argumenter, montrer, improviser…Néanmoins, ce qui importe c’est que l’enseignant peut recourir au théâtre pour développer les compétences linguistiques et culturelles des apprenants. Le théâtre est une mine d’or à exploiter sciemment par le professeur en classe du fle pour motiver les apprenants à découvrir la beauté et la richesse de la langue de Molière. Le théâtre est une source inépuisable pour éveiller les consciences de nos apprenants, les inciter à se poser les vrais questions, à devenir curieux et en quête du savoir. Le théâtre n’est pas un divertissement pour couler un bon moment, c’est un outil didactique que l’enseignant peut utiliser à bon escient pour travailler la langue étrangère en s’appuyant sur des textes de théâtre.

A noter que le théâtre appartient à la littérature par les œuvres dramatiques et appartient à l’univers du spectacle par les techniques du jeu. D’où l’importance de recourir à ce support littéraire et artistique pour acquérir la langue et aussi pour mieux travailler la prononciation, l’articulation, le ton, l’intonation et le débit.

En plus, devant la montée crescendo des violences en milieu scolaire, l’émergence de comportements difficiles, l’individualisme exacerbé, le manque de concentration et de motivation… le recours au théâtre est une nécessité. Ceci montre, si besoin est, l’importance extrême que revêt le théâtre pour juguler l’exaspération de ces fléaux dévastateurs et répréhensibles et instaurer l’esprit d’équipe, favoriser l’esprit critique et développer davantage la créativité et l’imagination.

Pour améliorer la communication, étoffer le répertoire lexical des apprenants, modifier les comportements, inculquer des valeurs, partager l’interculturalité, mieux renouer le contact avec les ténors du théâtre mondial comme Molière, William Shakespeare, Racine ? Corneille, Alexandre Dumas, Albert Camus, Alfred Musset, Philipe Touzet, Antoine Tchekhov….sans oublier les grands dramaturges marocains d’expression française comme Khatibi, Tayeb Saddiki, Chraibi, Benjelloun, Nabyl Lahlou…

On peut donc saisir cette occasion idoine pour mettre en valeur le théâtre, ses hommes et ses femmes, mettre en place un club pédagogique qui s’intéresse aux pièces du théâtre, à leur adaptation, mais aussi pour analyser les textes, distribuer les rôles, les mettre en scène pour présenter un spectacle collectif à la fin de l’année.

