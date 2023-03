L’UNOCT et l’AUI organisent la Première Cérémonie de remise des diplômes du programme de formation en enquêtes antiterroristes.

Par Mohammed Drihem



Tout récemment, l’Université Al Akhawayn d’Ifrane a été au rendez-vous la première cérémonie de remise des diplômes relatifs au programme de formation spécialisée sur les enquêtes antiterroristes organisée par la dite Université et le Bureau du programme de lutte contre le terrorisme et de formation en Afrique du Bureau des Nations Unies contre le terrorisme (UNOCT).

23 agents des forces de l’ordre dont sept 7 femmes, originaires de 6 six pays africains (Bénin, Burkina Faso, Tchad, Mali, Nigéria et Sénégal), ont été honorés d’un certificat délivré par l’UNOCT et l’Université Al Akhawayn lors de cette cérémonie et ce, après avoir effectué 400 heures de formation axées sur le renforcement de leurs capacités techniques pour enquêter sur les crimes liés au terrorisme.

Organisée en présentiel, cette formation a porté sur 4 modules, couvrant les niveaux fondamental, intermédiaire, avancé et formateur sur une période d’une année civile. À la fin des 4 niveaux, les diplômés transféreront leurs connaissances en formant d’autres agents des forces de l’ordre dans leur pays d’origine, avec le soutien des institutions nationales de formation concernées, des académies nationales de police et du Bureau du programme de l’UNOCT pour la lutte contre le terrorisme et la formation en Afrique.

Hautement spécialisée ; Cette formation a offert également une opportunité importante aux stagiaires pour partager leurs expériences et construire un réseau de coopération régionale dans le domaine de la lutte contre le terrorisme.

Conçue et dispensée par le Bureau du programme de l’UNOCT à Rabat et le Programme mondial d’enquêtes antiterroristes, cette formation est le premier cursus spécialisé à être certifié par une université.

Aussi, il y’a lieu de signaler que la certification du programme de formation spécialisée sur les enquêtes antiterroristes promeut la normalisation du travail de renforcement des capacités de l’UNOCT grâce à un cadre complet, durable et accrédité.

La formation spécialisée de l’UNOCT sur les enquêtes antiterroristes a été gracieusement financée par le Commonwealth d’Australie, l’Italie, le Royaume du Maroc, le Portugal et le Fonds des Nations Unies pour la paix et le développement (UNPDF).

A noter aussi qu’au cours de la cérémonie de remise des diplômes, Mauro Miedico, Directeur adjoint du Centre de lutte contre le terrorisme des Nations Unies et directeur de la branche des projets spéciaux et de l’innovation à l’UNOCT, et Dr Amine Bensaïd, Président de l’Université Al Akhawayn, ont signé un protocole d’accord entre l’UNOCT et l’AUI pour formaliser le partenariat entre les deux institutions, développer les programmes universitaires accrédités et les activités de recherche conjointes.

A cette occasion, le Président de l’Université Al Akhawayn, Dr Amine Bensaïd a salué cette initiative multilatérale et a exprimé son plein soutien à l’UNOCT et au gouvernement marocain.

Pour Tim Watts, sous-ministre australien des Affaires étrangères : « Le terrorisme est un problème mondial qui nécessite une réponse mondiale. Nous devons à nos concitoyens de mener une action collective pour assurer leur sécurité. L’Australie est un partenaire international engagé. Nous continuerons à travailler avec des organisations multilatérales et régionales, telles que le Bureau des Nations Unies de lutte contre le terrorisme, pour un monde plus sûr ».

Dans son discours d’ouverture, Mauro Miedico a souligné comment le bureau de l’UNOCT à Rabat est devenu un centre de formation de pointe précieux pour soutenir les pays africains et mis en avant la qualité des cours dispensés.