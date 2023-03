IFRANE LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DONNE LE COUP D’ENVOI DES TRAVAUX DE REALISATION DE PLUSIEURS PROJETS SPORTIFS

Par Mohammed Drihem



Mardi 21 mars 2023 dernier, le Gouverneur de la Province d’Ifrane, M. Abdelhamid El-Mazid, a procédé à l’inauguration et à la visite d’inspection d’un ensemble de projets sportifs et de divertissement qui verront le jour dans la ville d’Ifrane et contribueront au rayonnement et à la vulgarisation sportive et à la motivation e l’encouragement des jeunes à pratiquer des sports

Ainsi ; le Gouverneur d’Ifrane a inauguré la parc d’Al Qods réaménagé sur une superficie globale de 06 Hectares dont 04 ha gazonnés et équipés de sentiers sur une longueur de 7 km. Il comprend également deux terrains de basket et un espace pour l’entraînement sportif. Il contient aussi de nombreuses variétés d’arbres et de fleurs et est considéré comme un lieu de détente et de distraction pour les habitants et les visiteurs.

Par la même occasion ; le Gouverneur de la Province a présidé la cérémonie d’ouverture de deux terrains de proximité pour le mini foot près du parc Al Qods réalisés pour un coût de 2 millions de dirhams. Il a donné notamment le coup d’envoi aux travaux de mise à niveau d’un terrain de football en gazon artificiel et deux terrains de basket Ball dans le complexe sportif de la Paix à Ifrane pour un coût d’environ 9 millions de dirhams.

Abdelhamid El Mazid a également supervisé le lancement des travaux de construction et d’aménagement du stade municipal de football en gazon artificiel dans la Quartier Al Atlas pour un coût de 8 millions de dirhams. Cette sortie de terrain était aussi une occasion pour donner le coup d’envoi à des projets d’infrastructures dont ceux concernant les travaux de la deuxième tranche de la mise à niveau du quartier Al Atlas pour une enveloppe budgétaire de 15 millions de dirhams, et les travaux de la première tranche du projet de doublement de la route régionale reliant la ville d’Ifrane à celle d’El Hajeb sur une longueur de 4 km pour un coût de 32,18 millions de dirhams.