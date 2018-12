LES FONCTIONNAIRES DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE D’IFRANE EN ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Jeudi 22 Novembre dernier ; le centre des conférences relevant de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane a abrité les travaux de l’assemblée générale ordinaire des fonctionnaires et agents de la collectivité territoriale urbaine d’Ifrane.

Plus d’une centaine de fonctionnaires adhérents a cette association ont prit part aux travaux de cette assemblée général marquée par la lecture et l’approbation à l’unanimité des rapports moral et financier respectivement présenté par le secrétaire général et le trésorier de l’Association.

Dans une déclaration accordée à la presse en marge de cette Assemblée générale, l’ingénieur architecte de la municipalité d’Ifrane ; Mr Karim Ami Driss qui a été réélu président de l’association pour un nouveau mandat de quatre année a souligné qu’en marge de cette assemblée générale ordinaire ; le bureau directeur de l’association a décidé de rendre un grand hommage à un certain nombre de fonctionnaires retraités dont certains sont morts et qui ont rendu des très grands service à la collectivité territoriale et aux citoyens de la ville d’Ifrane. Lors de cette cérémonie avait-il ajouté des cadeaux et trophées ont été remis à ces hommes et femmes qui ont marqué en lettre d’or leur passage dans les différents services de la municipalité d’Ifrane.

Lors de cette rencontre familiale et fraternelle qui a réunit les fonctionnaires hommes et femmes de la collectivité territoriale d’Ifrane, a-t-il ajouté ; un bilan exhaustive des differents projets et activités réalisés par l’association a été présenté à ses adhérents qui ; après discussion en toute responsabilité ; les ont approuvé à l’unanimité lors de notre assemblée générale.

Par la même occasion, Karim Ami Driss a rendu un vibrant hommage au fonctionnaire municipale qui ne cesse de se dévouer corps et âme au service de ses concitoyens et de sa collectivité territoriale locale tout en soulignant le rôle de prime abord que joue cette association des œuvres sociales pour lui assurer les conditions favorables à une vie décente aussi bien sur le plan social que professionnel et préserver sa dignité et sa personnalité digne de respect .

Dans ce sens avait-il avancé ; l’AOS des Fonctionnaires et agents de la collectivité territoriale d’Ifrane en partenariat avec différents partenaires dont notamment le conseil élu de la cité et les autorités locales et provinciales entre autres ; a réussi durant ces deux dernières années de notre mandat plusieurs projets a caractère social dont le projet phare concernant le logement et qui porte sur la construction en cours de quelques 110 appartements de 70m² pour une enveloppe budgétaire globale de plus de 25 millions de Dhs et qui vont être vendu au cout de reviens aux fonctionnaires et agents bénéficiaires du projet.

Entre autres réalisations bien réussies par cette dynamique association des Œuvres sociales à Ifrane, on a relevé la réussite de la période d’estivage bien réussie par l’association au profit de ses adhérents dans le nord du pays l’été dernier ainsi que la colonie de vacances organisée au profit de leurs enfants en plus de la prise en charge par l’association du pèlerinage de cinq fonctionnaires dont une femme cette année.

Au terme de cette assemblée générale ordinaire, les membres adhérents présents ont été invité a un diner gala organisé en leur honneurs par l’association.

ABOU ZOUHEIR