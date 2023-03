SOUS LE THÈME DE LA

« POÉSIE : UN PUISSANT CATALYSEUR POUR LE DIALOGUE ET LA PAIX ».

LE CONSULAT GENERAL DU MAROC ET MEET FRANCE MAROC ORGANISENT

UNE SOIRÉE POÉTIQUE ASTRASBOURG

Par Mohammed Drihem

En célébration de la Journée Mondiale de la Poésie, le Consulat Général du Maroc à Strasbourg et Meet France Maroc (MFM) ont organisé ; vendredi 17 mars 2023 à Strasbourg ; un événement culturel dans le but de promouvoir la diversité culturelle internationale et de rassembler les peuples à travers les continents et où chaque poème est un puissant catalyseur pour le dialogue et la paix.

Lors de cette journée de poésie ; l’invité d’honneur, Kaïsse BEN YAHIA, poète, artiste, musicien et chanteur, également Chargé de Mission au Cabinet Royal, était entouré d’une dizaine de poètes talentueux issus de la diversité internationale, pour rencontrer, débattre et réciter des poèmes de choix en langues (arabe et française) avec la diaspora franco-marocaine et les amis du Maroc de la région Grand-Est, en France. Par la même occasion ; une animation musicale était également organisée et assurée par le grand artiste TAHA, pour le plus grand plaisir de l’audience.

Selon Hassan BENZZINE, Président-directeur général de Meet France Maroc (MFM), la poésie est l’une des formes d’expression et d’identité linguistique et culturelle les plus précieuses de l’humanité. L’objectif de cette soirée poétique d’après lui, consistait à faire converger la poésie et les autres arts, et à accroître la visibilité de la poésie dans les médias. Il s’agissait là d’une rencontre intitulée « Poésie, dialogue et paix », organisée à Strasbourg pour célébrer le printemps de la poésie.

Bien que Meet France Maroc (MFM) soit une association à vocation socio-économique, a-t-il ajouté ; le volet culturel demeure incontestablement un axe essentiel pour MFM. En effet, la diversité culturelle est une force motrice de tout développement économique et social. C’est également un moyen de mener une vie intellectuelle, sociale et morale plus satisfaisante, surtout dans un contexte post-Covid.

A noter que l’association Meet France Maroc a été créée à Strasbourg, à l’initiative d’un groupe de compétences franco-marocaines de la région Grand Est, avec la collaboration du Consulat général du Royaume du Maroc à Strasbourg, dans le but de contribuer à la construction d’un trait d’union solide et durable entre la France et le Maroc, l’Europe et l’Afrique.

Pour Driss EL KAISSI, Consul général du Royaume du Maroc, il est fier que la communauté marocaine de la région Grand-Est soit impliquée dans cet événement à travers Meet France Maroc. Il précise que la dynamique locale est résolument investie pour suivre et traduire les instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui promeut les valeurs d’ouverture et de vivre-ensemble. Il rappelle également que le Maroc est riche de son identité plurielle, aux multiples affluents linguistiques, avec ses racines africaines et son attachement à l’Europe.

Pour sa part ; Kaïsse Ben Yahia, a souligné que cet événement est une nouvelle confirmation des valeurs marocaines très riches en diversité et vivre-ensemble et en ouverture aux cultures du monde. La poésie, vecteur de paix et de dialogue permet à ces valeurs d’être portées haut et de montrer la voie vers des rives où l’humanité se retrouve en paix.

Au terme de cet événement culturel, Driss El Kaissi, Hassan BENZZINE et Noureddine LEMQADDEH, président du Pôle EVENT & CULTURES de MFM, ont exprimé leur gratitude envers les invités d’honneur et l’audience pour leur présence et leur contribution active. Ils ont souligné l’importance de la diaspora marocaine, qui est appelée à répondre à l’appel national lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour le Nouveau Modèle de Développement, ainsi que pour ses discours du 20 août 2022 et du 14 octobre 2022. Ils ont insisté sur le rôle essentiel de la diaspora en tant que force et atout précieux dans le processus de développement du Maroc.