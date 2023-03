PECHE A LA LIGNE LE PLAN D’EAU AMGHASS II AU RENDEZ-VOUS AVEC L’OUVERTURE DE LA PECHE AU MAROC

Par Mohammed Drihem

Dimanche 19 mars 2023 dernier, bon nombre de cours d’eau, de retenues de barrages et de plans d’eau du Moyen et du Haut Atlas marocains ont ouvert leurs bras à des dizaines d’accrocs de la pêche sportive et de loisir dans les eaux continentales des venant de toutes les régions du Royaume et ce, à l’occasion de l’ouverture générale de la saison de la pêche à la truite au titre de la saison 2023-24.

L’ouverture de cette saison de la pêche sportive au niveau du plan d’eau Amghass 2 dans la province d’Ifrane, ce 19 Mars 2022 dernier ; par exemple ; a connu la fréquentation de près de 243 pêcheurs venus des différentes villes du Maroc notamment de la ville d’Azrou, Fès, Meknès, Ifrane, Salé, Casablanca, Séfrou, Kenitra, Rabat …etc. et qui ont pu pêcher de belles pièces de truites arc-en-ciel tout en réalisant leurs complets avant de partir satisfaits de leur journée de pêche.

Ces résultats d’attraction sport-touristique vers ce haut lieu de la pêche de la truite de l’Atlas ont été réalisé grâce aux grands efforts déployés en matière de déversements, de faucardage, de nettoyage et de contrôle effectués par les responsables relevant du Centre National d’Hydrobiologies et par les forestiers relevant de l’Agence National des Eaux et Forêts.

Toutes les catégories des pêcheurs ont été présentes ce jours-là ; des adultes, des femmes, des enfants, des pêcheurs aux appâts artificiels, des pêcheurs aux appâts naturels, et des moucheurs. Il y’avait même parmi ces pécheurs certains qui ont complété leur premier quota et ont pris un deuxième permis de pêche.

D’autre part, il y a lieu de souligner que quelques rivières salmonicoles ont connu elle aussi malgré le faible débit d’eau une bonne fréquentation des pêcheurs surtout les rivières de Zaouit Ifrane, Guigou, Oum-Er-Rbia, Tizguite, barrage Ait El Haj et celle de Békrit. Un Contrôle des pêcheurs par le personnel forestier et les gardes bénévoles montre que ces derniers ont été très nombreux au niveau de ces milieux et étaient satisfaits par le nombre de prises et la tailles des poissons pêchés lors de cette ouverture et ceci toujours grâce aux déversements d’appoints par les truites Adultes.

Selon Abdelkhalek Zeraouti Directeur du centre d’hydrobiologie et de Pisciculture relevant de l’Agence Nationale des Eaux et Forets à Azrou, il y’à lieu de souligner qu’en plus du déversement de plus de 780.000 alvins de truites arc-en-ciel l’année dernière au niveau des différents Oueds et plans d’eau du Royaume visant un meilleurs empoisonnement de ces derniers, le CNHP à organisé durant la période du 14 au 18 mars 2023 en cours une large opération de déversement de truite arc-en-ciel pechâble mesurant plus de 24 cm dans ces différents Oueds et plan d’eau à savoir le plan d’eau Amghass 2, les Oueds d’Oum Rbia, Chebouka, Tizguite,Guigou, Bakrit et les bagages d’Ait Lhaj a Midelt et Ouegue Jdide à Marrakech.

Cette opération avait-il ajouté ; a été bien réussie à la veille de l’ouverture Générale Officielle de la pêche à la ligne ce dimanche 19 mars 2023 dans les eaux continentales au titre de 2023-2024 et ce, en vue d’assurer une très bonne journée de pêche aux nombreux pécheurs qui mettent le cap sur ces sites naturels au cœur de l’Atlas marocain.

De son côté, le président de la Fédération de la pêche écologique Adil Semmouni à tenu de préciser que l’ouverture de la saison de pêche cette année 2023 coïncide avec le 7ème Anniversaire de la proclamation de la Reserve de Biosphère du Cèdre de l’Atlas comme patrimoine naturel Universel par l’Unesco le 19 mars 2016.

A cette occasion avait-il ajouté ; « nous avons décidé au niveau de la Fédération de la pêche écologique de célébrerc cet événement sous le thème de la pêche écologique pour la valorisation du patrimoine naturel de la réserve de biosphère du Cèdre de l’Atlas.

Pour lui, cette ouverture vient après une série de rencontres et d’atelier de formation et de se sensibilisation dont la rencontre nationale de Marrakech sur la valorisation de la truite fario, la rencontre avec la FAO à Amghass au tour de la thématique de……., la rencontre nationale des 40 associations de pêcheurs affiliées à la fédération notamment à Amghass et enfin, la tenue récente du conseil national de la pêche qui n’est réuni au siège de l’ANEF à Rabat et qui a adopté plusieurs recommandations issues de ces différentes rencontres .