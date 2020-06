JOURNEE MONDIALE DE L’ENVIRONNEMENT : LE CLUB UNESCO ATLAS ET LES AMIS DU VAL D’IFRANE A LA REDECOUVERTE DE LA BIODIVERSITE AU SEIN DU PARC NATIONAL D’IFRANE

Mohammed Drihem

A l’instar de la communauté internationale, le Royaume du Maroc célèbre la journée Internationale de l’environnement du 05 Juin 2020 placée ; en cette année de confinement ; sous le thème de la « Biodiversité ».

Ce thème choisi par le PNUE pour commémorer cette Journée est un appel pour une action visant la lutte contre la perte accélérée d’espèces et la dégradation du monde naturel ou ; un million d’espèces végétales et animales sont menacées d’extinction et en grande partie à cause des activités humaines.

La Journée mondiale de l’environnement nous invite à repenser la manière dont nos systèmes économiques ont évolué et l’impact qu’ils ont sur l’environnement.

Au niveau de la province d’Ifrane et compte tenu du confinement instauré par l’état d’Urgence Sanitaire décrété par les pouvoirs publics ; le Club UNESCO Atlas d’Azrou et l’Association des Amis du Val d’Ifrane ont célébré cette journée internationale de l’environnement en co-organisant une sortie de terrain des présidents, pour prospection et redécouverte de la nature et de la Biodiversité qui ont profité de l’absence de l’Homme ainsi confiné pour prospérer et se développer au mieux au niveau du Parc National d’Ifrane en général et de la zone du Sheb dans la forêt d’Azrou en particulier où la nature a repris ses droits comme déclaré par Abdelali Adnane Président du Club UNESCO Atlas d’Azrou au nom des deux associations partenaire. (Ci-joint vidéo de sa déclaration).

Selon le PNUE, les aliments que nous consommons, l’air que nous respirons, l’eau que nous buvons, bon nombre médicaments qui sauvent des vies et le climat qui rend notre planète habitable proviennent tous de la nature.

Et de préciser que « chaque année, les plantes marines produisent plus de la moitié de l’oxygène de notre atmosphère et un arbre mature purifie notre air, absorbant 22 kilos de dioxyde de carbone en libérant de l’oxygène en échange. Malgré tous les avantages que nous apporte notre nature, nous la maltraitons toujours, c’est la raison pour laquelle nous avons besoin d’une Journée mondiale de l’environnement ».

Consciente aussi du fait que la protection et de l’amélioration de l’environnement est une question d’importance majeure qui affecte le bien-être des populations et le développement économique à travers le monde, L’Organisation des Nations Unies, a désigné le 5 juin comme Journée mondiale de l’environnement dont la célébration permet de développer les bases nécessaires pour éclairer l’opinion publique et donner aux individus, aux entreprises et aux collectivités le sens de leurs responsabilités en ce qui concerne la protection et l’amélioration de l’environnement.

Enfin, il y’a lieu de préciser que la Journée mondiale de l’environnement nous invite tous ; à repenser la manière dont nos systèmes économiques ont évolué et l’impact qu’ils ont sur l’environnement et que ; la biodiversité est une toile complexe et interdépendante, au sein de laquelle chaque membre joue un rôle important.