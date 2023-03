LE CPDH D’IFRANE APPROUVE 18 PROJETS

POUR UNE ENVELOPPE BUDGETAIRE DE 17.168.569 DHS

LORS DE SA PREMIERE SESSION DE L’AN 2023

Par Mohammed Drihem

Le Comité provincial de développement humain (CPDH) d’Ifrane a tenu, Mercredi 15 Mars 2023, une réunion de sa première session de l’an 2023 qui a été consacrée à l’examen et l’adoption d’une série de projets et de programmes de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) au niveau de la Province d’Ifrane.

Présidée par le Secrétaire Général de la province, Bouchaib Skali., cette réunion a été marquée par l’adoption de plusieurs points qui figuraient à l’ordre du jour.

Intervenant à cette occasion, Bouchaib Skali. a mis en exergue la grande importance de ce chantier royal de grande envergure, ainsi que les réalisations accomplies par l’INDH au profit des différentes catégories ciblées depuis son lancement.

Il a souligné les résultats positifs obtenus grâce à l’Initiative Nationale pour le Développement Humain au cours des dernières années, sur le plan aussi bien quantitatif que qualitatif.

Lors de cette réunion, le CPDH d’Ifrane a adopté un total de 18 projets inscrits dans le cadre de la Troisième Phase du programme de l’INDH dont un dans le cadre du programme du Rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base pour un montant de 2.225.000,00 Dhs concernant l’aménagement de la route reliant Sidi Addi au Douar Ait Tajer dans la collectivité territoriale de Sidi El Makhfi, cinq projets dans le cadre du programme de l’Accompagnement des personnes en situation de précarité pour un montant global de 3.500.000,00 Dhs concernant le soutien aux fonds de roulement de trois établissements de la protection sociales dans la province, la création d’un nouveau centre pour les personnes aux besoins spécifiques à Sidi Addi et l’achat de trois ambulances.

Aussi, le CPDH d’Ifrane a approuvé Six projets dans le cadre du programme de l’Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes pour une enveloppe budgétaire globale de 5.393.569,00 Dhs portant sur l’accompagnement de 200 jeunes en pré-création d’entreprise, 110 jeunes en post création d’entreprise, 400 jeunes à la recherche d’un premier emploi et le financement d’une trentaine de projets dans le cadre de l’appel à projet.

Par la même occasion, le CPDH d’Ifrane a approuvé lors de cette première session de l’an 2023 un total de neuf projets dans le cadre du programme de l’Impulsion du capital humain des générations montantes pour un montant global de 6.050.000,00 Dhs concernant le soutien aux fonds de roulement de deux maisons d’accouchement, la création d’une nouvelle maison du genre à Timahdite, l’achat de lots de matériel médical pour nouveaux nés, la création de 06 Unités de l’enseignement du Préscolaire, achat de deux véhicules de transport scolaire, le soutien au fonds de roulement et mise à niveau des maisons de l’étudiant (Dar Taleb) et la construction d’un mur de clôture de l’internat de l’école communautaire d’Agdal.