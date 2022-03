écrit par :Youssef Boulajraf



entre inculcation , principe d’installation et mise en place

Oui, vous avez peut-être obtenu le succès qu’on vous a tracé succès lié par une forme de socialisation influencée par une certaine culture sociétale , mais était-ce suffisant pour que vous vous sentiez satisfait? Surtout lorsque nous ignorons ce que l’âme aime en nous soumettant à la loi de “ce qui devrait être?” ”

L’âme n’a pas la capacité d’imposer son ambition et de se dresser devant nous pour nous pousser à changer de cap, et elle ne fait que respirer avec le temps sans se manifester , laissant toute la place à notre folie, mais elle peut renvoyer des messages et nous signale de temps en temps ses besoins comme si elle nous réveille de notre imprudence, nous embrouille secrètement : est-ce vraiment votre objectif ? Votre vie mérite-t-elle ceci ou cela ? Est-ce ce que vous voulez pour vos enfants dans une société aléatoire comme celle-ci gouvernée par l’absurdité où nous ne savons plus où nous en sommes et ce que le gouvernement de l’État nous oblige à faire ceci et cela ? si nous ne sommes pas non plus libres ,comment peut on éduquer nos enfants sur la liberté et le respect de l’espace de chacun , Tu remarques un instant combien tu as été injuste envers ton âme en négligeant ses ambitions, et combien tu t’es fait piéger dans le stéréotype de la société, car tu as emprisonné ton âme, flottant dans un esprit se conformant à ce stéréotype… Nous découvrons que nous sommes les plus grands imbéciles qui existent lorsque nous laissons les autres écrire notre programme de vie avec une dépendance sèche et mortelle de

notre âme et empoisonner notre corps, pour enfin comprendre la raison de notre souffrance et de notre misère .Voyez combien d’âmes emprisonnées et tourmentées dans ce vaste univers ? Peu d’entre eux sont vraiment heureux. C’est-à-dire s’ils sont dans leur vrai sol et ont de bonnes plantes et ont un lancement réussi, quel que soit le moule matériel qui les porte. Toute âme de toute créature vivante peut transcender et briller si elle se sent totalement libre de contraintes, de pression psychologique et d’oppression de toute forme, hé, j’espère Un monde libre de tyrannie et d’oppression.

C’est ainsi ce que ressent l’âme dans la contenance du corps lorsque sa structure ne s’harmonise pas avec l’environnement extérieur régi par l’espace-temps, l’oppression et l’étouffement, avec toutes les contraintes sociales, quelque chose à l’intérieur de l’être humain est emprisonneé, ce confort que l’âme recherche n’est pas disponible, c’est la même chose que l’attachement d’un arbre à un sol inadequat et à une atmosphère inadaptés, il devient donc incapable de s’épanouir , il est donc obligé de s’adapter à l’environnement pour survivre, comme une certaine institutionalisation pour l’être humain à force d’être imposer , vivre juste pour survivre et dans la survie est aussi une victoire, mais il est une victoire très primitive dépourvue du goût du bonheur, de la survie pour la survie et seulement, bien que l’existence de l’homme soit bien supérieure à cela, vous trouvez donc son âme emprisonnée et enchaînée même si le corps est sa substance avec laquelle il se rapporte à cette existence, mais reste un obstacle tant qu’elle est soumise à des influences extérieures, matérialistes, de sorte que l’âme devient comme le boulon ou la vis que nous essayons de faire sortir de sa place par la force.

Ce qui épuise le plus l’âme, c’est l’adhésion de l’homme à des

programmes qui ont été écrits pour lui dès le début, loin de son choix et de son ambition, un programme appelé « ce qui devrait être » et il doit être suivi attentivement pour lui permettre de rejoindre le convoi des personnes qui réussissent qui sont bénis par la société et la société se soumet à ce programme, et tout qui s’en écarte devient marginalisé. La poursuite du succès dans leur concept est devenue une cause d’anxiété, de tension et de peur dans laquelle nous vivons dans cette société!

La valeur de la vie nous parle de la valeur de l’être humain et de son existence en harmonie avec toutes les créatures et espèces qui existent sur terre . Il n’y a pas de valeur à aucune chose existante sur terre sans donner une valeur à l’être humain. Chacun de nous n’a pas de prix, et ce qui augmente cette valeur, c’est le brassage ,ce sont nos relations , notre interaction les uns avec les autres , nos bonnes mœurs, et relations , en friction les uns avec les autres un échange d’expériences, sans jugement, ni de rejet avec L’acceptation de l’autre, C’est ce qui enrichit notre relation et nos contrats humains qui sont basés principalement sur l’amour et le respect, et c’est la base de la chaleur humaine qui nourrit l’Homme de l’intérieur, ceci, à son tour, affecte la communauté entière

Si nous nous apprécions les uns les autres, nous ferons l’impossible pour le développement de nos sociétés, qui est automatiquement le développement de nous-mêmes , notre épanouissement est principalement l épanouissement de chacun de nous , chaque être sur terre a une valeur et tout sera facile si le centre d’attention est la personne elle-même, quand c’est le premier intérêt et le plus grand objectif est son développement..Nous sommes la vraie richesse si nous nous aimons, nous nous traitons avec l’amour, la vraie monnaie d’échange la base de nos relations, la vie humaine prend diverses couleurs de vie avec le sourire, les mots gentils ,les cœurs purs et esprits conscients sublimes et la galanterie des comportements et faire le bien…non à l’oppression… et la culture contre l’oppression et la tyrannie ,,L’art, la littérature encouragent la liberté et défendent les principes humains; Tout cela vient des valeurs humaines les plus basiques qui sont plus élevées, sont premières et précèdent toutes les lois établies par l’Homme.La loi émanant des valeurs humaines ne meurt pas car elle découle du cœur de l’interaction humaine et de sa connexion. et la cohésion avec toutes les valeurs nobles qui honorent l’être humain. Indépendamment de l’âge, du sexe, du statut social ou d’autres choses, c’est une source de richesse qui ne peut être comparée à aucune autre source de richesse sur terre car il n’y a tout simplement aucune valeur pour aucune richesse matérielle sans la présence de l’Homme ! Tout ce qui est un être simple, à l’origine l’homme lui-même, détermine sa valeur et son esthétique sa beauté qui découlent de sa vision .

