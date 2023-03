Les Éditions L’Harmattan ont annoncé la parution de l’ouvrage Le postmodernisme dans le roman féminin marocain francophone de l’auteur Dr Chidmi Abdelkrim

Les Éditions L’Harmattan ont annoncé le 6 mars 2023 la parution de l’ouvrage Le postmodernisme dans le roman féminin marocain francophone de l’auteur Dr Chidmi Abdelkrim.

Cet ouvrage est d’ores et déjà publié et disponible à la vente sur le site de l’Harmattan et sur quelques sites marchands (Amazon, Fnac, Cultura, etc.) .

La problématique développée dans cet ouvrage est la suivante :

Le postmodernisme se déploie-t-il dans le roman féminin marocain francophone ? Et quels usages en font les écrivaines marocaines ?

Et afin d’y répondre l’auteur a choisi un corpus qui s’inscrit quasiment dans le XXIème siècle et comprend des écrivaines issues de domaines professionnels divers ; enseignement, journalisme, économie et art.

Cet ouvrage, qui a le mérite de remédier à la rareté des travaux sur le postmodernisme dans le roman féminin marocain, est divisée en trois parties :

Dans la première partie intitulée Le discours romanesque marocain au féminin et contexte postmoderne, deux approches ont été utilisées, l’une sociohistorique et l’autre comparative. L’auteur y a posé les bases nécessaires à son travail, à savoir la contextualisation du roman féminin marocain ainsi que les fondements philosophiques du postmodernisme, et les caractéristiques principales du postmodernisme littéraire, puis il a défini le statut du personnage dans les romans du corpus .

Dans la deuxième partie du livre intitulée L’hétérogénéité générique du roman postmoderne, l’auteur s’est intéressé à la diversité des genres dans les romans du corpus. Cet intérêt est légitimé par le fait que le mélange des genres est considéré comme l’un des traits pertinents du postmodernisme. L’auteur a montré que la diversité des centres d’intérêts des romancières marocaines leur a imposées l’usage de formes génériques multiples. Leurs romans présentent des visions nouvelles sur l’Histoire, la politique et la critique d’art. Ils ont mêlé ces genres en les enduisant de couleurs locales. Le lecteur se trouve alors devant une hétérogénéité apparente propre au postmodernisme littéraire.

La troisième partie de l’ouvrage intitulée Dynamisme compositionnel du roman féminin marocain est une analyse de la dynamique du roman féminin marocain. L’approche narratologique a été adoptée pour montrer que les procédés utilisés, notamment l’alternance et l’enchâssement, contribuent à la déconstruction de la structure narrative et participent à la fragmentation des récits. L’auteur a montré également comment la polyphonie se déploie-t-elle dans le roman féminin marocain postmoderne afin de représenter le monde selon une conception postmoderne refusant toute vision unique.

Concernant le phénomène d’intertextualité, l’auteur a démontré comment les romancières marocaines ne se contentent pas de la valeur interculturelle de l’intertextualité, mais elles l’utilisent à des fins narratives ou pour dévoiler la psychologie des personnages.

L’auteur conclut enfin que les opportunités offertes par le postmodernisme ont permis aux écrivaines marocaines de détourner un militantisme féministe restreint et d’étaler des romans d’un haut niveau esthétique, touchant sensiblement un lecteur pensif à son ancrage historique, culturel et social, mais aussi ambitieux d’un métissage culturel qui met toutes les cultures sur le même piédestal.