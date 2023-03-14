نزار بركة يترأس أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لأم الربيع برسم سنة 2022 بمدينة خنيفرة

بقلم محمد الدريهم



احتضنت قاعة اجتماعات عمالة إقليم خنيفرة يوم اإثنين 13 مارس الفارط أشغال مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لأم الربيع برسم دورة سنة 2022، وذلك برأسة نزار بركة، وزير التجهيز والماء وبحضور والي جهة بني ملال خنيفرة، عامل إقليم بني ملال و السيد عامل إقليم خنيفرة رئيس جهة بني ملال – خنيفرة و عدة شخصيات مدنية و عسكرية أخرى. و قد ُشكل انعقاد هذا المجلس محطة لتقييم أداء هذه الوكالة، وتقديم ومناقشة برنامج عملها وكذا مشروع ميزانيتها برسم السنة المالية 2023.

في مستهل الكلمة الافتتاحية التي ألقاها بالمناسبة, أشار السيد وزير التجهيز والماء للظرفية المناخية الاستثنائية التي ينعقد فيها مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لأم الربيع، والتي تتسم بقلة التساقطات المطرية وما لها من تداعيات على التزويد بالماء الصالح للشرب وعلى الأنشطة الفلاحية بهذه الجهة. كما أوضح في هذا الشأن، أن مجهودات الحكومة متواصلة على كافة المستويات لمعالجة إشكالية الماء في كل أبعادها، مستحضرة التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية بتاريخ 14 أكتوبر 2022.

في ذات السياق، استعرض نزار بركة منجزات المملكة الهامة في مجال الماء، التي تحققت بفضل سياستها المائية الاستباقية والدينامية. كما أفاد أن تفعيل هذه السياسة مكن بلادنا من تخطي فترات جفاف صعبة شهدتها جل الأحواض المائية. وفي سياق متصل صرح نزار بركة أن حوض أم الربيع اتسم خلال السنة المنصرمة بانطلاق أشغال انجاز سد تاغزيرت بإقليم بني ملال، بسعة تخزين 85 مليون م3، لتوفير مياه السقي وإنتاج الطاقة الكهربائية؛ انطلاق أشغال انجاز سد على واد لخضر بإقليم أزيلال، بسعة تخزين 150 مليون م3، لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب وبمياه السقي؛ انطلاق أشغال انجاز تعلية سد امفوت بإقليم الجديدة بسعة تخزين 145 مليون م3، لدعم الماء الصالح للشرب وسقي الأراضي الفلاحية؛ إنهاء أشغال تجديد القناة السفلى عبدة – إمفوت على مسافة 4.5 كلم؛ إنهاء أشغال تهيئة مقاطع من الاودية للحماية من الفيضانات بأقاليم خنيفرة وأزيلال والرحامنة وسيدي بنور والجديدة وبني ملال؛ استكشاف الموارد المائية الجوفية خصوصا بالمناطق الجبلية، قصد المساهمة في سد الخصاص المائي الحاصل في بعض المراكز والمراكز؛ مواصلة انجاز أشغال تحلية مياه البحر لمدينة اسفي بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 30 مليون م3، وبالجرف الأصفر لتزويد مدينة الجديدة بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ25 مليون م3 و أخيرا. التحسيس والتواصل من اجل توعية المواطنات والمواطنين ومستعملي المياه بأهمية المحافظة على الموارد المائية وترشيد استعمالها.

وعلى صعيد آخر ، أفاد وزير التجهيز والماء أن الحوض المائي لأم الربيع شهد خلال السنة الهيدرولوجية 2021-2022 عجزا ملحوظا في التساقطات المطرية ناهز 50%. مما أثر سلبا على مستوى ملء حقينات السدود. كما سجل الوزير أنه بالرغم من كون الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2022 إلى غاية 06 مارس الجاري، اتسمت على صعيد الحوض بتسـاقطات مطرية معتدلة، قدرت بحوالي 184 ملم . إلا أن نسبة ملء حقينة سدود الحوض لازالت ضعيفة حيث لا تتعدى حاليا 10 %.

وبالموازاة، ذكّر السيد وزير التجهيز والماء كيف أن بلادنا تمكنت من تدبير أزمة الجفاف والحد من آثارها بفضل التراكمات المعرفية والخبرة التي اكتسبها المغرب في تعبئة وتدبير الموارد المائية. كما جدد التأكيد على أهمية التدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة عبر تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع الأحواض المائية ذات الخصاص المائي، ومن بينها حوض أم الربيع، حيث أوضح أن كلفة الإجراءات الاستعجالية على مستوى هذا الحوض بلغت 202 مليون درهم.

وفي ذات الشأن، صرح السيد نزار بركة أن تفعيل الاتفاقية المبرمة بخصوص حوض أم الربيع مستمر، وذلك عبرعدة انجاز عدة مشاريع منها تسريع وثيرة أشغال انجاز سد تاغزيرت وتعلية سد إمفوت وسد على واد لخضر؛ برمجة إنجاز سد تيوغزا بإقليم أزيلال؛ مواصلة أشغال الشطر الاستعجالي من مشروع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع. هذا الشطر المتمثل في ربط سد المنع بحوض سبو، بسد سيدي محمد بن عبد الله بحوض أبي رقراق والشاوية ، بصبيب 15 متر مكعب في الثانية. الشروع، أواخر هذه السنة، في إنجاز المرحلة الأولى من محطة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات بسعة 200 مليون م3 لتأمين تزويد الجهة بالماء الصالح للشرب في ظروف مرضية مع تخفيف الضغط على الموارد المائية بحوض أم الربيع؛ الانتهاء من انجاز أشغال محطتي تحلية مياه البحر لمدينتي اسفي والجديدة ؛ تسريع وثيرة أشغال الشطر الثاني من انجاز القنوات لربط المنظومتين المزودتين للدار البيضاء بالماء الشروب ؛ مواصلة استكشاف الفرشات المائية بهدف تعبئة موارد مائية إضافية لتلبية الحاجيات المتزايدة من مياه الشرب ؛ انجاز 9 سدود صغرى وصيانة 11 سدا صغيرا بمنطقة نفوذ الوكالة ضمن السدود المبرمجة في الفترة 2022-2024. لضمان التنمية المحلية وتطوير السقي الصغير والحماية من الفيضانات و مواصلة المجهودات للرفع من اصلاح الشبكات المائية المزودة للماء ولرفع مردوديتها من طرف المؤسسات التي تدبرها

وتفعيلا للقانون 15-36 المتعلق بالماء، أكد السيد نزار بركة أن وكالة الحوض المائي لأم الربيع قامت بإعداد مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية على مستوى الحوض، وذلك بتشاور تام مع مختلف المتدخلين والفاعلين المؤسساتيين. ومن المرتقب عرض مخرجات هذا المخطط على مجلس الحوض المائي لأم الربيع، لإبداء الرأي فيه.

ختاما، تجدر الإشارة إلى أنه خلال اجتماع المجلس الإداري هذا، تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات الشراكة تهم عدة مجالات، على الخصوص تحسين معرفة وتتبع المياه الجوفية، تثمين الموارد المائية ;عقلنة استعمالها وحمايتها وصيانة المنشآت المائية. هذا بالإضافة إلى المصادقة على عقد امتياز.