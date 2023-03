Khénifra accueille les travaux du Conseil d’Administration de l’Agence du Bassin Hydraulique de l’Oum Er-Rbia au titre de l’année 2022

Mohammed DRIHEM



Lundi 13 Mars dernier ; le Ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a présidé, les travaux du conseil d’administration de l’Agence du Bassin Hydraulique de l’Oum Er-Rbia au titre de l’année 2022 et ce, en du Wali de la Région de Beni Mellal Khénifra- Gouverneur de la Province de Béni Mellal, le Gouverneur de la Province Khénifra et le Président de la Région de Beni Mellal Khénifra entre autres personnalités civiles et militaires.

Dans son allocution d’ouverture des travaux de cette réunion ; le Ministre de l’Equipement et de l’Eau a souligné la conjoncture climatique exceptionnelle dans laquelle se déroulent les travaux de ce conseil d’administration. Une conjoncture marquée par un manque de précipitations qui a eu des conséquences sur l’approvisionnement en eau potable ainsi que sur les activités agricoles de la région. Dans cette optique, il a affirmé que le gouvernement œuvre à tous les niveaux pour traiter la problématique de l’eau, tout en évoquant les Directives Royales contenues dans le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu l’assiste, du 14 octobre 2022, prononcé à l’occasion de l’ouverture de la session parlementaire.

Dans ce même contexte, Nizar Baraka a donné un aperçu sur les réalisations importantes du Royaume dans le domaine de l’eau, grâce l’adoption de la politique de l’eau anticipative et dynamique. Il a également précisé que la mise en œuvre de cette politique a permis à notre pays de franchir les épisodes difficiles de sécheresse que la plupart des bassins hydrauliques ont connu. Ainsi, avait-il déclaré ; durant l’année écoulée le bassin de l’Oum Er-Rbia a été marqué par le démarrage des travaux de réalisation du Barrage Tagzirth dans la province de Beni Mellal. D’une capacité de 85 millions m3, cet ouvrage permettra de mobiliser l’eau d’irrigation et de produire l’énergie électrique ; le démarrage des travaux de réalisation du Barrage sur l’Oued Lakhdar dans la province d’Azilal. D’une capacité de 150 millions m3, qui permettra de sécuriser l’approvisionnement en eau potable, et de mobiliser l’eau d’irrigation. le lancement des travaux de réalisation de surélévation du barrage Imfout dans la province d’El Jadida d’une capacité de 145 millions m3, pour soutenir l’approvisionnement en eau potable, et l’irrigation des terrains agricoles ; l’achèvement des travaux du canal bas service de Abda à Imfout sur une longueur de 4,5 km ; l’achèvement de l’aménagement de tronçon des oueds pour la protection contre les inondations des provinces de Khénifra, Azilal, Rhamna, Sidi Bennour, El Jadida et Beni Mellal ; la prospection des ressources en eau souterraines pour répondre au manque en eau potable dans certains centres ; la poursuite de la réalisation des stations de dessalement de l’eau de mer pour la ville de Safi pour une capacité de 30 Mm3 et d’El-Jadida d’une capacité de 25 Mm3 et enfin la sensibilisation et la communication pour inciter les citoyennes et citoyens à préserver les ressources en eau et à économiser son usage.

Par ailleurs, le Ministre a souligné que le bassin de l’Oum Er-Rbia a enregistré, durant l’année hydrologique 2021-2022, un déficit de précipitations de l’ordre de 50%, ce qui a impacté négativement le niveau de remplissage des retenues de barrages. En outre, avait-il indiqué ; malgré les précipitations moyennes d’environ 184 mm que ce bassin a connu durant la période allant du 1er septembre 2022 au 06 mars courant 2023, le taux de remplissage des barrages de ce bassin demeure faible et ne dépasse pas 10%.

Dans cet ordre d’idée, le Ministre de l’équipent et de l’eau, a rappelé comment le Royaume du Maroc a su gérer la situation de sécheresse et en limiter les effets grâce à l’expérience et l’expertise dans le domaine des ressources en eau. Il a également réaffirmé l’importance des mesures proactives entreprises par le gouvernement à travers la mise en œuvre de conventions conclues avec les bassins hydrauliques en pénurie d’eau, dont le bassin de l’Oum Er-Rbia. Et d’ajouter que le coût des mesures d’urgence au niveau de ce bassin s’élève à 202 millions de dirhams.

Dans ce sens, Nizar Baraka a déclaré la poursuite de la mise en œuvre de la convention conclue pour le bassin de l’Oum Er-Rbia, à travers l’accélération des travaux de réalisation des barrages Tagzirth et barrage sur l’Oued Lakhdar, ainsi que la surélévation du barrage Imfout ; la programmation du la réalisation du barrage Tioughza dans la province d’Azilal ; la poursuite des travaux de la réalisation de la tranche urgente du projet d’interconnexion entre les bassins du Sebou, du Bouregreg et de l’Oum Er-rabia, qui concerne la liaison du barrage de garde dans le bassin du Sebou avec le barrage Sidi Mohamed Ben Abdallah dans le bassin du Bouregreg et Chaouia, avec un débit de 15 mètres cubes par seconde ; le démarrage de la mise en place, vers la fin de l’année, de la première tranche (200 millions m3) de la station de dessalement de la région Casablanca –Settat, pour sécuriser l’approvisionnement en eau potable de cette région dans des conditions satisfaisantes tout en réduisant la pression sur les ressources en eau du bassin de l’Oum Er-Rbia ; l’achèvement de la réalisation de la station de dessalement de la ville de Safi et celle de la ville d’El Jadida ; l’accélération des travaux de la deuxième tranche de la réalisation des conduites reliant les deux systèmes d’approvisionnement de Casablanca en eau potable; la poursuite de l’exploration des nappes souterraines en vue de mobiliser des ressources en eau supplémentaires pour répondre aux besoins croissants en eau potable et la réalisation de 09 petits barrages et l’entretien de 11 autres dans la zone d’action de l’agence du bassin, dans le cadre des barrages programmés pour la période 2022-2024. Ces barrages seront destinés à accompagner le développement local, promouvoir la petite hydraulique, et protéger contre les inondations.

Aussi avait-il ajouté ; dans le cadre de la mise en œuvre de la loi 36-15 relative à l’eau, l’Agence du Bassin Hydraulique de l’Oum Er-Rbia a procédé à l’élaboration du projet du Plan d’Aménagement Intégré des Ressources en Eau de ce bassin. Ce plan a été élaboré en coordination avec l’ensemble des intervenants institutionnels. Ses résultats seront présentés pour avis au Conseil de Bassin hydraulique de l’Oum Er-Rbia.

A noter enfin que lors de ce conseil d’administration, des projets de conventions de partenariat ont été adoptés. Elles concernent de nombreux domaines dont notamment, l’amélioration de la connaissance et le suivi des eaux souterraines, la valorisation des ressources en eau, la rationalisation de l’utilisation et leur protection, ainsi que l’entretien des ouvrages hydrauliques. En outre, un contrat de concession a été adopté.